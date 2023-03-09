الامارات | بدور القاسمي توسّع حضور «ببلش هير».. في اليوم العالمي للمرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت «ببلش هير»، المبادرة التي أسستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لتعزيز المساواة في مجال النشر وإزالة الحواجز والتحديات المهنية، التي تعترض النساء في هذا القطاع، بتحقيق نقلة نوعية في مسيرة توسعها وتطوير آليات عملها، إذ شاركت لأول مرة في جناح خاص في واحد من أهم معارض الكتب الدولية، خلال حضورها في معرض بولونيا لكتاب الأطفال.

ومنذ إطلاقها في عام 2019، نظمت «ببلش هير» سلسلة من الفعاليات، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل لزيادة إدماج النساء في صناعة النشر، على الرغم من عملها افتراضياً خلال فترة جائحة «كورونا».

وتعهدت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، بالارتقاء بالمبادرة هذا العام، بدءاً من المشاركة بجناح كبير في معرض بولونيا لكتاب الأطفال، والذي تحقق بدعم من مديرة المعرض عضو المجلس الاستشاري لمبادرة «ببلش هير»، إلينا بازولي.

وصمم جناح منصّة «ببلش هير» في معرض بولونيا 2023 على شكل منتدى للجلسات النقاشية وإلقاء الكلمات، إضافة إلى عقد الصفقات والاجتماعات، وشهدت المنصّة إلى جانب الفعاليات والحوارات، تنظيم حفل إفطار للتواصل والتعارف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم بالشراكة مع دار النشر الكندية «كيدز كان برس».

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، في خطابها الافتتاحي خلال حفل الإفطار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه «يجب على الناشرين تضمين أصوات النساء بشكل استباقي في ممارسات أعمالهم وإصداراتهم، لتعزيز التنوّع والشمول في النشر». وأضافت: «لاتزال النساء يواجهن العديد من العقبات، بدءاً بالتحيّز والتمييز على أساس الجنس، ووصولاً إلى قلة تقلّدهن للمناصب القيادية، ولهذا السبب، يجب علينا بصفتنا ناشرين، أن نتحمّل مسؤولية إنشاء منصّات وتقديم الفرص التي تتيح للنساء التعبير عن أصواتهن، وجعلها مسموعة، والأهم من ذلك جعلها مفهومة».

ودعت المبادرة زوّار جناحها للإجابة عن استبيان إلكتروني، بهدف تحديد طبيعة أنشطتها المستقبلية، التي قد تشمل تحديث دليل «التنوّع والشمول في صناعة النشر»، وهو مجموعة أدوات تشخيصية وضعت في 2020 لدعم شركات النشر لكي تصبح أكثر تنوّعاً وشمولاً، إضافة إلى تطوير برامج التوجيه والإرشاد، وتنظيم فعاليات أخرى في قطاع النشر.

بدور القاسمي:

• «على الناشرين تضمين أصوات النساء بشكل استباقي في ممارسات أعمالهم وإصداراتهم، لتعزيز التنوّع والشمول في النشر».

تحقيق المساواة

دعت «ببلش هير» كل المهتمين بالانضمام إلى مجتمع المبادرة من الناشرين، والشركات، والمانحين، والمنظمات غير الربحية، والراغبين في تقديم الدعم اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النشر، إلى زيارة الرابط: https://womeninpublishing.org/supporters/