الامارات | حارة الخبازين في «أيام الشارقة».. تفوح بنكهات من 7 دول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوح روائح الخير بين جنبات حارة الخبازين على أرض فعاليات أيام الشارقة التراثية، في نسختها الـ20، والتي تصحب الزوار عبر دكاكين عدة إلى حكايات ونكهات مختلفة.

وقال المنسق العام لـ«أيام الشارقة التراثية»، أبوبكر الكندي: إن «حارة الخبازين تعزز ثقافة الزوار بالاطلاع على عالم الخبز الواسع، وأثره في حياة وتراث الشعوب»، مشيراً إلى أن الحارة تعرض عشرات الأنواع من الخبز، من 7 دول ومن المخبز الإماراتي، قال عادل سالم (بوسالم) عن بداياته في منطقة القليعة في الشارقة، لقد جئنا للمشاركة لإبراز تشكيلة متنوعة ومهمة من المخبوزات التي تنتمي للمخبز الإماراتي، لاسيما الصاج والرقاق. ودعا الجيل الجديد إلى مزاولة هذه المهنة. بينما قالت عائشة سعيد سالم عامر النقبي، إن الخبز الذي يخلط مع التمر والملح والسمن، يكثر الطلب عليه في المناسبات لطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية، مشيرة إلى أن الرقاق المفضل لدى الأسرة الإماراتية.