الامارات | المصريون القدماء جعلوا للمرأة مكانة يحيطها التقدير والاحترام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري، إن قدماء المصريين جعلوا للمرأة مكانة اجتماعية يحيطها التقدير والاحترام، وإن المجتمع المصري القديم كان يخضع لقواعد مقدسة تحدد كل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الرجل والمرأة.

وأضاف وزيري، في دراسة حديثة صدرت بمناسبة احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، أن «قدماء المصريين كانوا يدركون أن وظيفة المرأة في تعمير الكون هي وظيفة مقدسة، وأنه لولاها لما استمرت الحياة، وأحاطوا المرأة بهالات مقدسة».

وأشار إلى أن المرأة في مصر القديمة، حظيت بكثير من صور المساواة والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن أحد حكماء مصر القديمة، يقول واعظاً ابنه «ضاعف الخبز لأمك، واحملها إن استطعت، كما حملتك، فطالما تحملت عبأك».