ابنة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار وتتحدث «العربية».. عمرها 6 سنوات فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر النجم «كريستيانو رونالدو» وصديقته جورجينا، محل اهتمام الكثير من المتابعين الذين يبحثون عن آخر بهما، خاصة بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، إذ استطاعت ابنته ألانا مارتينا التي تبلغ من العمر 6 سنوات لفت أنظار الجميع بعد ظهورها في مقطع فيديو، وهي تتحدث اللغة العربية.

ابنه كريستيانو رونالدو تتحدث اللغة العربية

ونشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقه النجم البرتغالي مقطع فيديو لطفلتها وهى تتحدث اللغة العربية، إذ كانت تنطق أيام الأسبوع بالعربية بعد تعلمها لها، وذلك عقب انتقالها مع والدها إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي نال إعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وحرصت جورجينا رودريجيز، صديقة رونالدو، على إطلاع متابعيها على قدرة ابنتها على تعلم اللغة العربية بسرعة بالغة بعد نشرها لمقطع الفيديو على حسابها «إنستجرام».

ومن الظاهر أن أسرة «كريستيانو رونالدو» اندمجت في المجتمع السعودي بعد نحو 3 شهور من انتقاله إلى النصر وذلك بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل كأس العالم 2022 في قطر.

عارضة الأزياء جورجينا رودريجز

وتحرص عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو على مشاركة متابعيها بعدد من الصور، إذ بعد انتقال النجم البرتغالي إلى نادي النصر، نشرت مجموعة من الصور لها مع أبنائها، وذلك خلال تواجدهم فى المملكة العربية السعودية، أثناء متابعتها لتدريبات كريستيانو رونالدو مع فريقه، عبر ستورى حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت جورجينا، أيضا صورة ظهرت فيها بمفردها على «مضمار الجري» حول الملعب، إلا أن فاجأت الجمهور بوضعها علامة «الكف الأزرق» عليها، فضلًا عن نشرها للعديد من الصور العائلية رفقة أطفالها.