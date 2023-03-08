طريقة عمل فتة الشاورما السوري زي المحلات.. «خطوات بسيطة مش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر فتة الشاورما السوري، من أكثر الوصفات والأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار، وذلك نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، لذا تحاول ربات المنزل الإبداع في طريقة عملها، حتى تجذب أطفالها وأسرتها لتناول الأطعمة داخل المنزل مثل المطاعم.

طريقة عمل الفتة السورية بالدجاج

يمكن تحضير فتة الشاروما السوري بطرق مختلفة منها الفتة السورية بالدجاج لذلك يقدم موقع «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل شاورما الفراخ بخطوات سهلة وبسيطة، وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC» سفرة.

بصل مفروم.

- عصير ليمون.

- فلفل أخضر.

- ملح.

- زيت.

- فلفل أسود.

- خبز سوري أو نوع آخر حسب الرغبة.

- كاتشب.

- فلفل أخضر.

- طماطم.

- زبادي.

- وضع شرائح الدجاج، إلى التتبيل مع البهارات، عصير الليمون، الزبادي، والكاتشب.

- ترك المكونات لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاثة، ثم انقليها إلى الثلاجة لمدة يوم كامل.

- وضع صينية على نار متوسطة، وشوحي بها البصل، الثوم المفروم، وشرائح الدجاج مع التقليب جيدًا.

- عندما تقترب المكونات من النضج، قطعي شرائح من الفلفل الرومي، البصل، والطماطم ثم ضعيها في الصينية.

- جهزي الشاورما وضعيها داخل الخبز، ثم لفيه.

- انقلي السندوتشات إلى الجريل أو المقلاة، مع إضافة نسبة قليلة من الزيت.

- قطعي الساندوتش إلى قطع.

- يمكنك تزيينه بالبقدونس المفروم.

- جهزيه إلى التقديم بجانب الثومية.

طريقة عمل الفتة السوري باللحم

ويمكن تحضير فتة الشاورما السوري باللحمة على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

3/4 كيلو شرائح بفتيك جوليان.

1 كوب بقدونس مفروم.

2 بصل أحمر جوليان.

3 طماطم مكعبات منزوعة البذر.

نصف كوب زبادي.

زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة.

½ ملعقة صغيرة حبهان بودرة.

ملعقة صغيرة كبابة صيني بودرة.

ملعقة كبيرة سماق بودرة.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة جوزة الطيب.

ملح فلفل أسود.

لعمل الأرز الأصفر.

4 كوب أرز بسمتي.

8 أكواب مرقة دجاج.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة سكر.

4 ورق لاورا.

8 فصوص حبهان.

8 حبات قرنفل صحيح.

2 عود قرفة خشب

ملعقة كبيرة زعفران

بودرة ملح

ولعمل شاورما اللحمة يخلط الزبادي مع كل التوابل والملح والفلفل الأسود والزيت النباتي وتتبل شرائح اللحمة بالتتبيلة وتترك بحد أدنى ساعتين وبحد أقصى ليلة كاملة، ثم في طاسة على النار يوضع القليل من الزيت واللحمة وتشوح، ثم يفرك البصل بالسماق ويضاف مع الطماطم والبقدونس على الشاورما.

ولعمل الأرز الأصفر، توضع كمية من الزيت والتوابل في حلة على النار، ثم يضاف الأرز ويقلب جيدا، ثم توضع المرقة والملح والزعفران ويترك الأرز على نار مرتفعة حتى يتشرب السوائل، ثم تخفض النار ويترك الأرز حتى تمام السواء.

طريقة عمل فتة الشاورما بالأرز المصري

ويمكن عن فتة الشاورما بالأزر المصري حيث تتمثل في الخوات التالية:

-أرز مصري.

-ثم يضاف الأرز ويغطى حتى تمام الطهي.

-يشوح ثوم في زيت حتى يحمر ثم يضاف للأرز.

-يتبل الدجاج بخلطة شاورما وخل وماء وزيت.

- ثم تشوح الشاورما في زيت على النار حتى تمام السواء.

- تخلط الطحينة بالماء وخل.

- يغرف الأرز في طبق التقديم مع الشاورما ويقدم مع الطحينة وخبز شامي وزبادي.