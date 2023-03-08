صديقة ممرضة كفر الزيات المتوفاة بسبب تسرب الغاز: «مش قادرة أصدق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن شديد عاشه أهالي قرية كفر المحروق التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد وفاة الممرضة «رانيا حجازي» إثر إصابتها باختناق أثناء الاستحمام، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا، الأمر الذي جعل الحزن يخيم على جميع أصدقائها وأقاربها.

وفاة ممرضة بكفر الزيات بسبب تسرب الغاز

عبر أصدقاء الممرضة «رانيا حجازي» عن مدى حزنهم عن خبر وفاتها والتي كانت من بينهم زميلتها «منى شلتوت» التي لم تتوقع وتصدق خبر الوفاة وخاصة أنها كانت تستكمل معها العمل يوم السبت الماضي في المستشفى: «أنا مصدومة ومش مصدقة أنى رانيا خلاص راحت وحاسة إنها عايشة وهترجع تاني معانا في الشغل، دي كانت معايا يوم السبت كنا بنشتغل مع بعض»، بحسب ما روته لـ«هن».

علاقة شديدة جمعت بين «منى» والممرضة المتوفية «رانيا»، إذ وصفتها ببعض الكلمات المؤثرة ومنها أخلاقها الجميلة وطيبتها: «رانيا حبيبتي كانت خلوقة جدا وكلوا بيحبها في الشغل وشاطرة جدا وعمرها ما زعلت حد نفسي أشوفها تاني وأقولها أني بحبك أووي ومتسبنيش».

الأعمال الخيرية التي قدمتها الممرضة «رانيا»

أعمال خيرية عديدة كانت تقوم بها الممرضة «رانيا حجازي» قبل وفاتها منها أنها كانت تسافر خصيصا للتطوع بالعمل في مستشفى 57357 الخاصة بسرطان الأطفال: «رانيا كانت بتسافر بتروح مستشفى 57357 من زمان وتساعد الأطفال هناك وكانت بتحب ده جدا»، مشيرة أنها تعمل أيضا مشرفة التمريض بمستشفى كفر الزيات.

طلبت «منى» من الجميع أن يدعوا لزميلتها الممرضة «رانيا» بعد وفاتها قائلة: «نفسي الناس كلها تدعيلها وربنا يصبرنا على فراقها ويرحمها ويدخلها فسيح جناته وهتوحشيني يارانيا».