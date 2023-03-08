«نعمان وحسن» طفلان أبكيا أهالي أسوان بعد غرق مركب صيد.. «الموت أخدهم بدري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن شديد عاشه أهالي أسوان، وبالأخص أهالي قريتي الأمبركاب وأبوهور بعد الحادث الأليم الذي أسفر عن غرق مركب صيد صغيرة «فلوكة» والذي تسبب في فقدان 6 أشخاص من بينهم طفلين يبلغا من العمر 5 سنوات، وآخر يبلغ من العمر 3 سنوات في مياه نهر النيل.

نعمان يخرج للمرة الأخيرة مع والده

خرج الطفل نعمان صاحب الـ 3 سنوات مع والده عبد الرحمن فتحي إلى رحلة الصيد هذه ولكنه لم يعد الأمر الذي جعل الحزن يخيم على كل أهالي القرية والخروج من أجل البحث عنهم: «الناس كلها هنا طلعت تدور عليهم بعد ما سمعنا الخبر، وكلوا زعلان وبيبكي، ومش مصدقين اللي حصل، لأن الموت أخدهم بدري ومازال البحث عنهم مستمرا» بحسب ما ورته قريبة الطفل ووالده لـ«هن».

هناك أيضا الطفلً حسن» الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، الذي خرج أيضا مع والده الذي يدعى أشرف فتحي الزاكي الذي و يبلغ 35 عامًا للصيد ولم يعودا أما عن باقي المفقودين فهما والشاب عمرو حسن محمد، 35 عامًا، من قرية الأمبركاب، وأيضا ومحمد عبدالقادر غلاب 35 عامًا ومن قرية أبوهور.

حزن الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أهالي الأشخاص المفقودين بعدد من الكلمات المؤثرة والتي كانت منها: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا في مصيبتنا ربنا يرحمهم شافع لوالديه بإذن الله نعمان حبيبي، ربنا يصبرنا جميعنا يا رب العالمين البقاء لله وحده عظم الله اجرنا واجركم خالص الأعزاء والمواساة لأسرة الشهداء واخوانه وأبناء العموم لهم الرحمة والمغفرة، شكرا الله سعيكم جزاكم الله خير» وقال آخر: «لا حول ولا قوة إلا بالله يا وجع قلب أهاليكم ربنا يصبرهم يا رب البقاء لله» وكذلك: «ربنا يطمنا عليهم يا اشرف انت وابنك حسن يا رب العالمين».