الحزن يخيم على الغربية بعد وفاة ممرضة كفر الزيات.. «ماتت مخنوقة بغاز السخان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهالي الغربية بعد وفاة ممرضة مقيمة بقرية كفر المحروق، إذ تحولت الصفحات الخاصة بأخبار المحافظة إلى دفتر عزاء ينعون فيها الممرضة الشابة عروس الجنة رانيا علي، التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية لتصيب زميلاتها بصدمة كبيرة لرحيلها المفاجئ.

سبب وفاة الممرضة رانيا علي

غاز السخان، ذلك القاتل الذي أودى بحياة الشابة التي أبكت صديقاتها، حزنًا عليها لطيبتها وأخلاقها، وأثبتت التحريات وفاتها إثر اختناقها بغاز السخان، أثناء الاستحمام، لتصبح آخر ضحايا الغاز، الذي يحصد كثيرًا من الأرواح بسبب تسربه.

صدمة بين الأطباء وأصدقاء الضحية

«يا رب ارحمها يا رب نور قبرها، كانت جميلة الروح والطبع والخلق، ولا نقول إلا ما يرضيك يا رب أنا لله وإنا إليه راجعون»، كلمات خرجت من قلب زميلتها التي نعتها من خلال منشور نقابة تمريض الغربية لنعي الممرضة رانيا حجازي، والذي بدأ بالدعاء لها من «اللهم اغسلها بالماء. والثلج والبرد ونقيها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل على يمينها نورا وعلى شمالها نورا ومن فوقها وتحتها نورا وابدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، اللهم تقبل حسناتها»، متقدمين بالعزاء العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة.

الصدمة كانت أولى المشاعر التي عبر عنها زملاء الممرضة رانيا حجازي في تعليقاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدين بأخلاقها وتعاملها الطيب مع الجميع، فكتبت إحداهن «ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسامحك انا والله مش مصدقه لحد دلوقتي قلبي واجعني عليكي أوي».

«من أخلص وأشطر مشرفات التمريض بالمستشفى وعناية القلب»، ذلك التوصيف الذي كتبه مدير مستشفى كفر الزيات العام محمد عبدالعال، عن الممرضة رانيا علي، في نعيه لها، مدوَنًا عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى ابنه من أبناء مستشفى كفر الزيات ومن اخلص واشطر مشرفات التمريض بالمستشفى وعناية القلب رانيا على تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وخالص عزائنا لأسرتها ولأسرة تمريض مستشفى كفر الزيات العام».

من هي الممرضة التي لقيت مصرعها اختناقا بالغاز؟

تدعى رانيا علي

تبلغ من العمر 20 عامًا.

تعمل بمستشفى كفر الزيات.

مشرفة التمريض بالمستشفى وعناية القلب.

مقيمة بقرية كفر المحروق التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

توفيت أثناء الاستحمام بسبب اختناقها بالغاز.