في اليوم العالمي للمرأة 2023.. «كريم وفيفي» يوثقان كفاح ونجاح المصريات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين سيدات الريف اللاتي يخرجن من بيوتهن فجرًا للعمل في الأراضي، وجمع رزقهن، وزهرات القرآن الكريم اللواتي أتممن حفظه في سنوات عمرية مختلفة، وعاملات السجاد اليدوي المميز في قرية الحرانية بالجيزة، رحلات نجاح وكفاح شهدت عليها عدسات كلا من كريم البنا وفيفي محمد، ليشارك كلا منهما عمله تكريمًا للسيدات والفتيات في يوم المرأة العالمي، ويروي كلًا منهما كواليس تلك الصور التي لاقت رواجًا عبر صفحات «السوشيال ميديا» خلال حديثهم لـ«الوطن».

«فيفي» وثقت عمل السيدات في محافظات مصر

خرجت الشابة العشرينية على مدى رحلات مختلفة وثقت فيها مجموعة من الصور للسيدات العاملات وشاركتها في مجلد واحد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعكس تلك الصور قوة النساء العاملات في الطوب الأحمر بإحدى قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأخرى توضح إبداع وتعاون عاملات الفخار في مساعدة أزواجهن، وابتسامات سيدات البرتقال بين المزارع، وكذلك الفن الذي يقدمنه عاملات السجاد في مركز رمسيس ويصا في قرية الحرانية.

كلها صور عكست مدى تفاني المرأة وخاصةً المصرية في الدعم والإبداع والقوة والنجاح فيما يقدمنه، قالت «فيفي»: «كل فترة بننزل بلد أو مكان معين مشهور بحاجة بيعملها على سبيل المثال قرية جريس في المنوفية المشهورة بعمل الفخار، وكذلك باقي الأماكن اللي روحناها، وممكن بين كل صورة والثانية يعدي شهور».

«كريم» يوثق لحظات النجاح والعمل للفتيات وسيدات الريف

أما زهور القرآن الكريم، فقد وثق المصور كريم البنا مجموعة من الصور ولحظات الفرح التي ظهرت عليهن السعادة وسط جموع من الأهل والأصدقاء واحتفى بها في اليوم العالمي للمرأة.

أما هذا التكريم السنوي قال عنه أحمد عبد السلام أحد أبناء القرية:«ده تكريم سنوي في قرية طموه في الجيزة وبيبدأ من عمر 17 سنه وأعمار الحافظات فيه مختلف»، لم تكن رحلات النجاح هي أول من صور «كريم» البنا فقد وثق لحظات جمع الأطفال للياسمين في قرى الجيزة وكذلك سيدات الفراولة اللواتي يجمعنها ثم تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي فواكه مجمدة.