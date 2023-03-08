لو هتشتري هدية عيد الأم أونلاين.. نصائح لتجنب السقوط في فخ النصب الإلكتروني

القاهرة - سمر حسين - ماما

حذر أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، من الطرق المنتشرة بصورة كبيرة للاحتيال الإلكتروني، إذ شهدت الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة المواقع التي تطلب التحويل على المحفظة الرقمية أو تحويل على حسابات بنكية، ثم يختفون، إضافة إلى وجود بعد الصفحات تشبه مواقع الدفع، ليقوم المستهلك بعملية الدفع من خلال «الفيزا» الخاصة به، ويتم الاحتيال عليه، ناصحا من يرغب في شراء هدية عيد الأم أونلاين، مراعاة تلك الحيل.

نصيحة لتجنب فخ النصب الإلكتروني

ونصح السخاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، بضرورة استخدام طريقة الدفع عند استلام المنتج وفحصه أولًا، بدلًا من الدفع الإلكتروني عند الشراء أونلاين، لافتا إلى أن حجم الخسائر من عمليات النصب الإلكتروني تقدر سنويًا، بما يقارب من 500 مليون دولار عالميًا،

أشياء يجب تجنبها عند الشراء أونلاين

أكد خبير أمن المعلومات، ضرورة أن يختار المستهلك الشركات ذات الثقة عند الشراء الإلكتروني، مشددًا على ضرورة الحذر عند الشراء أونلاين لهدايا عيد الأم، إذ أن عمليات النصب والاحتيال تنشط خلال المناسبات، لتزايد عمليات الشراء، فضلًا عن وجود صفحات مقلدة لبعض صفحات الشراء الشهيرة، إضافة إلى بعض الخصائص الجديدة لبعض التطبيقات، مثل الخاصية التي تتيح تواصل أي شركة مع أي عميل دون سابق تعامل بينهم، والتي توافرت بتطبيق «فيسبوك» مؤخرًا.