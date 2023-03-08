الملكة رانيا تُهدي حزام فستان زفافها للأميرة إيمان في حفل الحناء

ملابس الملكة رانيا دائماً تواكب كل الأزمنة، وحفل حناء الأميرة إيمان كان خير دليل على ذلك. فقد أعاد هذا الحفل للملكة رانيا ذكرياتها لحفل زفافها على العاهل الأردني الملك عبدالله، حيث أعادت الملكة الأردنية البحث في الماضي وفتحت خزانة ملابسها لتُهدي قطعة من يوم زفافها لابنتها في يوم الحناء. كان من اللافت للنظر في فستان حناء الأميرة إيمان هو الحزام الذي ارتدته.. فبالرجوع لفستان زفاف والدتها نجده أنه نفس الحزام بنفس تفاصيله.

فستان زفاف الملكة رانيا

في 10 يونيو 1993، تزوج الأمير عبد الله آنذاك من رانيا الياسين، وأصبح يوماً مميزاً في التقويم الأردني. توافد أفراد العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم لحضور حفل زفاف العروسين في قصر زهران. ارتدت العروس فستان زفاف بروس أولدفيلد المصمم خصيصاً، وهو مصمم محبوب من قبل الأميرة الراحلة ديانا، بأكمام قصيرة وزخارف نباتية ذهبية للحفل. كان الثوب مميزاً لأنه كان يحتوي على جاكيت يغطي الجزء العلوي من الفستان وحزام كبير. وفقاً للتقارير، استوحى السيد أولدفيلد تصميم فستان الزفاف الملكي من خلال الأزياء السورية الرسمية المعروضة في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. كان ذيل الفستان طويلاً والتنورة بها عدة طيات. جنباً إلى جنب مع فستان الزفاف، ارتدت الملكة قفازات بيضاء.

حفل حناء الأميرة إيمان

شاركت الملكة رانيا عدة صور من حفل الحناء المليء بالفرحة والرقص والغناء، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، لتشارك فرحتها ليس فقط مع حضور الحفل، بل مع متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي. وأرفقت الملكة رانيا مع صور الحفل التعليق: "حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان". ظهر في الحفل العديد من أميرات المملكة الأردنية؛ من بينهن الأميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله، بالإضافة للآنسة رجوة خطيبة ولي العهد الأمير الحسين.

تجهيزات حفل الحناء

نشرت الملكة رانيا، أمس صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لتجهيزات حفل "حناء" ابنتها الأميرة إيمان. وأظهرت الصورة الملكة وهي تساعد ابنتها على ارتداء الفستان المميز الذي ستطل فيه في حفل الحناء. وأرفقت والدة العروس الصورة بتعليق كتبت فيه :" اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان".

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