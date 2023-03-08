اتفاق غير مكتوب بين الآباء والأزواج.. إلغاء «القايمة» مقابل «اتقوا الله في بناتنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مؤثر وموقف حكيم من أب، ناتج عن العاطفة والحب الذي يكنه لابنته في ليلة عقد قرانها، على الرجل الذي ارتضاه قلبها، فلم يبالغ في طلب الكثير من زوج ابنته عند عقد القران، وتسجيل قائمة المنقولات، فقط دوّن عبارة ووصية أثارت اهتمام كبير من الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التداول الكبير للصور، إذ لقي الأب إشادة كبيرة بالمفاجأة الكبرى الذي حضّرها للعريس.

«من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله فى كريمتنا»، عبارة دوّنت على عقد قران عروسين من محافظة الإسكندرية، كتبها والد العروس على العقد، الذي خلى من قائمة المنقولات المتعارف عليها، والتي ربما تتكلف مبالغ كبيرة لا يستطع الشباب تحملها، فقط أراد الأمان وحياة مستقرة لابنته، بعيدًا عن الضغوطات المادية، بحسب القائمة التي حُررت بالخط العريض يوم الجمعة 3 مارس 2023، للعروس إنجي عصام علي، وعريسها كريم محمد المنياوي.

أنا عارف أنك راجل وهتصون بنتي

ربما حاول الأب السكندري، تعليم زوج ابنته المسؤولية التي تفوق العفش والمنقولات، وهي احترام زوجته والحفاظ عليها، بعدما انتقلت من كنف والدها لكنف وعصمة الزوج، حتى يتعهد أن يتقي الله بها، وعلق العريس على الأمر، قائلًا: «هي البنت تستحق كل خير، هي بنت أصول وشبعانة، وأنا كنت ناوي أكتب قايمة ومؤخر.. اللي أهلها يؤمروا بيه، بس والدها طلع أكرم مني، حمايا قالي أنت ابني الكبير، مش هتكتب قائمة ولا مؤخر، أنا عارف أنك راجل وهتصون بنتي».

أشادت الابنة إنجي عصام، بموقف والدها، الذي قرر التخلي عن المنقولات والقايمة، حسب العُرف والعادات والتقاليد، قائلةً: «أنا مبسوطة جدا، علشان أهلي شافوا جوزي زي ما أنا شيفاه راجل وسند وضهر، وأني حاسة بالأمان من غير ورق».

لم تكن تلك المرة الأولى، التي يتخلى فيها أب عن قائمة المنقولات وكتابة القايمة الخاصة بابنته، فقد سبقه أكثر من أب، ويُقدم «هن» أبرز تلك القصص التي كانت الأسرة تشترى بها راجل، كما هو المثل المتعارف عليه.

أب يتنازل عن القايمة في سبيل سعادة ابنته

في يونيو 2021، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعقد قران وقائمة منقولات، دوّن عليها: «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة، فكانت واقعة فريدة من نوعها، لعروسين من محافظة الدقهلية، التي تخلى فيها الأب عن قائمة المنقولات.

وسردت العريس وقتها الكواليس، قائلةً: «عندنا في الدقهلية ممكن القايمة بيبقى مكتوب فيها حاجات بحوالي 200 ألف جنيه، ويبالغوا ويخلوها بحوالي 750 ألف جنيه، وأحيانا مليون، ولازم العريس يمضي، قبل ما يتم الزواج»، متابعا: «حمايا قالي أنا مديك بنتي ومديك حته مني.. فلوس إيه اللي هتضمنلي سعادة بنتي».