مشاهد من حنة الأميرة إيمان ابنة عاهل الأردن والملكة رانيا.. طلت بالأبيض (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حنينا العروس وبالحب غمرناها»، حفلة نسائية جمعت الأهل والأصدقاء، أقامتها الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمناسبة ليلة حناء ابنتهما الأميرة إيمان، كجزء من التقاليد المتعارف عليها قبل الزفاف، بعد ساعات من نشرها مقطع فيديو قصير، عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، تعلن فيه اقتراب زفاف ابنتها.

وجمع الفيديو عدة صور للملكة رانيا، مع ابنتها منذ ولادتها، على خلفية موسيقية لإحدى أغنيات الفنانة اللبنانية إليسا، فيما تواصل الأم مع اقتراب موعد الزفاف، مشاركة تفاصيل الحفل أولًا بأول، منها أيضاً مشاركتها في صنع فستان حفلة الحناء.

حنة الأميرة إيمان ابنة الملكة رانيا

شاركت الملكة رانيا، في الساعات القليلة الماضية، عدة صور لحفل حناء ابنتها الأميرة إيمان، ارتدت فيها العروس فستانا من اللون الأبيض، صممته إحدى المصممات الأردنيات، وشاركت في تفاصيله النهائية أم العروس، التي ارتدت هي الأخرى الثوب الأردني، في حضور أفراد العائلة المالكة وعدد من الأصدقاء.

وعبر المتابعون، خلال تعليقاتهم على، عن ساعدتهم بزفاف الأميرة إيمان، وإطلالتها المعبرة عن الثقافة الأردنية، إذا علقت إحدى المتابعات قائلة: «أجمل شيء على الطريقة الأردنية البحتة، ما شاء الله أعجبني الرقي، ألف مبروووك جلالة الملكة وسمو الأميرة».

وعلقت الملكة رانيا فقد علقت على الصور، قائلة: «حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجمعت الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان».

استعدادات الملكة رانيا لحفل زفاف ابنتها

تنشر الملكة رانيا، منذ أيام ماضية، كثير من التفاصيل واللمسات النهائية لحفل زفاف ابنتها الكبرى الأميرة إيمان، إذ شاركت متابعيها لمساتها الأخيرة على الفستان، وعلقت عليها قائلة: «اللمسات الأخيرة قبل حفل حناء إيمان».

موعد زفاف الأميرة إيمان ابنة الملكة رانيا

خلال الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا، الذي تضمن صور جمعتها بابنتها منذ ولادتها، ولحظات من طفولتها على ألحان أغنية «على دربك» لإليسا، كشفت موعج الزفافن إذ كتبت: «بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس.. حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار.. الله يوفقك وينور دربك، شكرا للفنانه المبدعة إليسا على الإهداء والفنان مروان خوري على الكلمات والألحان.. صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب».