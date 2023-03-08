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الامارات | وفاة سيف محمد بن سليم الفلاسي

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيف محمد بن سليم الفلاسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل إلى جوار ربه مساء أمس، الثلاثاء، سيف محمد بن سليم الفلاسي، نجل محمد أحمد بن سليم.

ومن المقرر أن يواري الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم بمقبرة القصيص بدبي، فيما يقام عزاء الرجال بخيمة العزاء بالممزر شارع رقم 4، فيما يقام عزاء النساء في الممزر.. شارع رقم 4 فيلا رقم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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