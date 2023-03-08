الامارات | وفاة سيف محمد بن سليم الفلاسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل إلى جوار ربه مساء أمس، الثلاثاء، سيف محمد بن سليم الفلاسي، نجل محمد أحمد بن سليم.

ومن المقرر أن يواري الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم بمقبرة القصيص بدبي، فيما يقام عزاء الرجال بخيمة العزاء بالممزر شارع رقم 4، فيما يقام عزاء النساء في الممزر.. شارع رقم 4 فيلا رقم.