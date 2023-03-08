الامارات | أسبوع دبي للموضة.. كل الأنظار تتجه إلى عاصمة الأناقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، في حي دبي للتصميم ومواقع عدة، إذ سيقدّم الحدث مساحات جديدة مخصّصة لعروض الأزياء وفعاليات متنوّعة تشارك فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمواهب الإقليمية في مختلف أنحاء دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والإقليمية وأبرز المواهب في مجالات التصميم والأزياء والإبداع.

وسيستمر أسبوع دبي للموضة حتى 15 مارس الجاري، بمشاركة مجموعة واسعة من الجهات الدولية والمصمّمين، إذ يتيح بعد أسبوع باريس للموضة رؤية مجموعات خريف وشتاء 2023 – 2024.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «كل الأنظار تتجه صوب أسبوع دبي للموضة المنبثق عن أسبوع الموضة العربي، إذ تشكل النسخة الأولى للحدث خطوة تاريخية في مسيرة قطاع الأزياء والموضة على مستوى المنطقة».

وأضافت: «يأتي انطلاق هذا الحدث احتفاءً بالدور المتنامي الذي تضطلع به دبي اليوم كإحدى عواصم الأزياء العالمية الخمسة الرئيسة، إذ تستقطب أبرز العلامات التجارية العالمية والخبراء من أنحاء العالم إلى حي دبي للتصميم، الوجهة الإقليمية للإبداع ذات الرؤية الطموحة والمبتكرة التي تهدف إلى تعزيز دور وأثر المبدعين والمصمّمين الموهوبين عبر تسليط الضوء على أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات عالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي جاكوب أبريان: «نتطلّع إلى انطلاق النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز عواصم الموضة العالمية. ويسرّنا أن يتعاون مجلس الأزياء العربي مع حي دبي للتصميم ونخبة من أبرز أصحاب المصلحة في قطاع الأزياء في دبي والمصمّمين المنتسبين للمجلس، في خطوة أولى من نوعها لتوحيد كل الفعاليات ذات الصلة بالموضة على المستوى المحلي وتنظيمها تحت مظلّة أسبوع دبي للموضة».

وسيتضمن أسبوع دبي للموضة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة ضمن برنامج الفعاليات المقرّرة، للاحتفاء بالنسخة الأولى من الحدث ودعم رؤيته الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للموضة، إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك. وتشمل المبادرات الإعلان عن إنشاء لجنة توجيهية لأسبوع دبي للموضة ولجنة مخصّصة للجهات الراغبة بالشراء ولجنة دائمة للمصمّمين، تعمل مجتمعة تحت إشراف مجلس الأزياء العربي لضمان تحقيق رؤية أسبوع دبي للموضة وأهدافه الطموحة ورسم مستقبل ديناميكي ومستدام لهذا الحدث العالمي الجديد.

ويقدّم أسبوع دبي للموضة للمصمّمين على مستوى المنطقة منصّة بارزة لإقامة الأعمال مع جهات دولية راغبة بالشراء والتوزيع، ويدعم المواهب والعلامات العالمية لتوسيع نطاق انتشارها حول العالم من خلال الأسواق الإقليمية.

وستتواصل فعاليات الحدث لستة أيام، وسط برنامج حافل بالأنشطة، ففي اليوم الأول (غداً) تطل أزياء الرجال لخريف وشتاء 2023 – 2024، ومن الأحد إلى الثلاثاء أزياء السيدات الجاهزة لخريف وشتاء 2023 – 2024، ويحما الأربعاء المقبل تشكيلات أزياء السيدات الراقية لربيع وصيف 2023.

ويشتمل الحدث على 45 عرضاً وفعالية بمشاركة علامات ومصمّمين من داخل العالم العربي وخارجه، علاوة على سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة جهات إقليمية ودولية راغبة بالشراء، لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، بما فيها علامات رائدة في قطاع الأزياء.

