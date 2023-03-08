شعار اليوم العالمي للمرأة 2023.. «جوجل» يبرز قوة السيدات في المجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غّير محرك البحث الشهير «جوجل»، صورته الرئيسية، إلى اللون الأرجواني، مع صور لعدد من السيدات بمختلف الأشكال، منهن من تعتلي منبر لتدافع عن القضايا المهمة، ومنهن من يؤدين مهامهن كأمهات، وأخريات في الأشهر الأخيرة من الحمل، وغيرهن يجلسن على كراسي متحركة، بسبب تعرضهم لوعكة صحية ما، كُل يدافع عن حقوقه، ويطالب بها لمستقبل مشرق، يضمن حريتهن، في صور مميزة تجسد شعار اليوم العالمي للمرأة 2023، الذي يحتفي به العالم، أجمع اليوم 8 مارس.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2023

اللون الأرجواني والبنفسجي، الذي يظهر على محرك البحث «جوجل»، يرمز للعدالة والكرامة، التي تبحث عنها المرأة في شتى بقاع العالم وتنادي بها، حيث خُصص 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، لدعمها وإبراز كفائتها وقدراتها على التطور والتميز والقيام بأكثر من عمل في آنِ واحد.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2023، عبرت عنه الملصقات القصيرة داخل كل حرف من أحرف «جوجل»، بالإشارة إلى عدد قليلً فقط من مجالات عديدة تلعب فيها المرأة دورا مؤثرا، إذ تجدها تنادي بالعلم، ولها صوت قوي وأهداف وقضايا تتبناها، والمرأة التي تلد وتربي الأطفال، حتى تنشئ أجيالا من القادة وأصحاب الرأي في المجتمع، تكريمًا للنساء في شتى بقاع العالم، خاصة النساء اللواتي يمثلن أنظمة دعم حاسمة لبعضهن البعض في الأمومة.

سبب الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حددته منظمة الأمم المتحدة، للاعترف بإنجازات المرأة دون النظر إلى أي تقسيمات أخرى من القومية واللغة والثقافة والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبرز هذا اليوم مع ظهور أنشطة الحركة العمالية، في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وبقاع القارة الأوربية.

ومنذ تلك السنوات المبكرة، كان ليوم المرأة بعده العالمي الجديد للنساء في الدول النامية والمتطورة على السواء، وساعد نمو حركة اليوم العالمي للمرأة، التي عززها عقد 4 مؤتمرات أممية في ما يخص بالمرأة وقضاياها، في جعل هذا الاحتفال فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية، بحسب موقع الأمم المتحدة.

شعارات اليوم العالمي للمرأة على مر السنين

1996 الاحتفال بالماضي، التخطيط للمستقبل.

1997 المرأة على طاولة مفاوضات السلام.

1998 المرأة وحقوق الإنسان.

1999 عالم خال من العنف ضد المرأة.

2000 النساء متحدون من أجل السلام.

2001 المرأة والسلام: المرأة في إدارة الصراعات.

2002 المرأة الأفغانية اليوم: الحقائق والفرص.

2003 المساواة بين الجنسين والأهداف الإنمائية للألفية.

2004 المرأة وفيروس العوز المناعي البشري /الإيدز.

2005 المساواة بين الجنسين فيما بعد 2005، بناء مستقبل أكثر أمنا.

2006 المرأة في عملية صنع القرار.

2007 القضاء على الإفلات من العقاب عند الاعتداء النساء والفتيات.

2008 الاستثمار في النساء والفتيات.

2009 النساء والرجال متحدون لإنهاء العنف ضد النساء والبنات.

2010 المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص: التقدم للجميع.

2011 المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب، والعلم والتكنولوجيا: الطريق إلى توفير العمل اللائق للمرأة.

2012 تمكين المرأة الريفية والقضاء على الفقر والجوع.

2013 الوعد هو الوعد: حان الوقت للعمل، من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة.

2014 تحقيق المساواة للمرأة هو تقدم للجميع.

2015 تمكين المرأة، تمكين الإنسانية: تخيّل ذلك.

2016 الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030.

2017 المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب (50/50) بحلول عام 2030.

2018 حان الوقت الآن: الناشطون في الريف والحضر يغيرون حياة النساء.

2019 فكر على قدم المساواة، وابني بذكاء، وابتكار من أجل التغيير.

2020 أنا من الجيل الداعم للمساواة: أدرك معنى حقوق المرأة.

2021 المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19.

2022 المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2023 الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين