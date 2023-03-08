طريقة عمل الأرز باللبن.. وصفة اقتصادية ولذيذة ومذاق لا يقاوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الأرز باللبن، من أشهى أطباق الحلوى التي يفضلها كثير من الناس، نظرا لمذاقه اللذيذة، التي يحبها الأطفال بشكل خاص، فهو يحتوي على عناصر غذائية مهمة تفيد الجسم، وتعيد إليه نشاطه وطاقته من جديد.

ونستعرض طريقة عمل الأرز باللبن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تُقدم وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية تناسب جميع الفئات.

طريقة عمل الأرز باللبن

المقادير:

كيلو أرز.

لبن.

سكر بودرة.

فانيلا.

ماء دافئ.

ماء زهر.

نشا.

شكولاتة للزينة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الأرز باللبن:

- الخطوة الأولى: تسخين اللبن، ثم إضافة ماء الزهر والفانيلا عليه، مع السكر البودرة.

- الخطوة الثانية: إضافة جوز الهند إلى المقادير السابقة، ومن ثم يتم سلق الأرز، وبعدها يقلب جيدا، ويترك حتى تمام النضج.

- الخطوة الثالثة: إضافة النشا مع التقليب المستمر، حتى تثقل القوام، ويوضع في طاجن ويتم إدخاله الفرن، على درجة حرارة مناسبة، وبعد النضج يتم إدخاله في الثلاجة، ثم يُزين بالشيكولاتة والمكسرات حسب الرغبة، ويصبح الأرز باللبن جاهزا للتناول.

طريقة عمل الأرز باللبن بالكراميل

المقادير:

لبن.

كراميل.

سكر.

نشا.

أرز.

جوز هند.

فانيليا.

كريمة لباني.

مكسرات.

طريقة تحضير الأرز باللبن بالكراميل:

- الخطوة الأولى: خلط الأرز واللبن في وعاء على النار، حتى تمام الغليان.

- إلخطوة الثانية: إضافة السكر والفانيليا على الخليط، خلال تسويته على النار.

- الخطوة الثالية: إضافة جوز هند والنشا والكريمة، مع التقليب المستمر للحصول على قوام متماسك.

- الخطوة الرابعة: وضع الخليط في كاسات أو أطباق صغيرة الحجم.

- الخطوة الأخيرة: وضع ملعقة من السكر مع الزبدة والكراميل في طاسة على النار، ثم يضاف على الأرز باللبن.