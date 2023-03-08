أجمل المجوهرات الراقية تُزيدك سحراً من وحي منى زكي

تتميز النجمة المصرية منى زكي بالأناقة والرقيّ في اختيار إطلالاتها المختلفة، سواء كانت إطلالات كاجوال يومية أو تلك التي تسحر بها العيون والقلوب على السجادة الحمراء للفعاليات الفنية المختلفة.

وتُتقن منى زكي انتقاء أفخم وأجمل المجوهرات لتنسيقها مع إطلالاتها مما يزيدها جاذبية وأناقة، لذلك لم نجد في يوم المرأة العالمي أيقونة للجمال والموضة مثل منى زكي لنستوحي منها أجمل المجوهرات الراقية التي تزيدكِ سحرًا في هذه المناسبة.

منى زكي بساعة سرية فاخرة من بلغاري Bvlgari



تشتهر دار بلغاري بمجموعة Serpenti الجذابة، التي استوحي تصميمها من شكل الأفعى الساحر، لذلك اختارت منى زكي منها ساعة Serpenti Misteriosi High Jewellery السرية المصنوعة من الذهب الأبيض والأصفر، لحضور فعاليات مهرجان Joy Awarad. تلتف الساعة الفاخرة حول المعصم بانسيابية مميزة، فيما صُممت بعلبة من من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا بينما جاء ذيل الثعبان الذي مرصوفًا ببماسات قطع بريانت، إضافة إلى حجري زمرد بقطع كمثري لرصف العيون، وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا مرصّع بماسات بقطع بريانت، مع ميناء مرصّع بألماس مرصّع على طريقة البافيه مما زادها سحرًا وفخامة.

ونسقت منى زكي مع هذه الساعة أقراط كبيرة للأذن صُممت من الذهب الوردي المرصوف بالزمرد والألماس الذي رصف زخارف ذهبية جذابة لإطلالة أكثر أناقة.

منى زكي بعقد فاخر من الألماس والزمرد



يبدو أن الزمرد هو الحجر الكريم المُفضل لمنى زكي، إذ نلاحظ حرصها على تنسيقه مع إطلالات مختلفة خاصة في الفعاليات الفنية، وفي إحدى الفعاليات اختارت منى زكي التألق بإطلالة أنثوية ساحرة بفستان أسود صُمم من التول والقطيفة، من علامة RASARIO، نسقته مع مجوهرات فاخرة من الألماس من بلغاري Bvlgari، تكونّت من عقد ماسي جذاب بتصميم تشوكر من الذهب الأبيض، مرصوفًا بأحجار الزمرد الدائرية والألماس الأبيض، مع خاتم كابوشون من الألماس مرصوفًا بحجر زمرد بيضاوي.

منى زكي بقلادة راقية من الذهب الوردي



القلادات المُصممة من الذهب الوردي من أبرز صيحات الموضة التي قدمتها الدور العالمية بتصاميم أنثوية ساحرة، لذلك اختارت منى زكي تنسيق قلادة Serpenti الجذابة من بلغاري مع إطلالة أنثوية ناعمة باللون الوردي، حيث اختارت قلادة بتصميم هندسي سداسي مستوحاة من تصاميم مجوهرات بلغاري في السبعينيات، حيث ينقل النمط الهندسي قدرة الثعبان اللانهائية على التحول إلى تصميمات مغرية متعددة الأوجه، حيث صُممت القلادة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، وجاءت مرصعة بالألماس المرصوف بوزن 8.31 قيراط...ما رأيك بقراءة المزيد عن مجوهرات فخمة سحرتنا بها النجمات في حفل Joy Awards؟

منى زكي بأقراط كبيرة مرصوفة بالألماس



خلال حضورها إحدى الفعاليات على هامش مهرجان كان السينمائي بدورته السابقة، اختارت منى زكي إطلالة أنثوية ساحرة بفستان بتصميم حورية البحر للمُصمم اللبناني جورج حبيقة، جاء بتوب على شكل خيوط رفيعة مرصوفة بالكريستال الأبيض اللامع، نسقته مع أقراط كبيرة فاخرة من بلغاري، صُممت على شكل زخارف ساحرة من الذهب الأبيض مرصوفة بالألماس الدائري اللامع لإطلالة أكثر رقيًا وجاذبية.

منى زكي بمجوهرات ذهبية بصيحة التكديس



حظيت صيحة تكديس المجوهرات برواج ملحوظ بين النجمات ومدونات الموضة، خاصة بعد أن قدمت أشهر الدور العالمية سلاسل وأساور وخواتم يُمكن تنسيقها بهذه الصيحة العصرية، ولان منى زكي من أيقونات الموضة التي تحرص دائمًا على اتباع أحدث صيحاتها، اختارت تكديس مجوهرات ذهبية جذابة خلال حضورها مهرجات الجونة في دورته الأخيرة، حيث ارتدت سلاسل ذهبية بتصميم الهلال لمٌصممة المجوهرات فاتن سعد الله، صُنعت من الذهب الوردي والأصفر وجاءت مرصوفة بحجر العقيق الأحمر، نسقتها منى بأسلوب التكديس مع أساور ذهب أبيض بتصميم الجنزير وأخرى بتصميم مفتوح فيما كدست سوارًا ثالثًا

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