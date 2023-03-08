من هي هالة صدقي بطلة العالم في الإنقاذ وألعاب القوى؟.. تعرف عليها في اليوم العالمي للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ نعومة أظافرها، تحديدًا بالمرحلة الابتدائية، شغفت ابنة الإسماعيلية، هالة صدقي بالرياضيات، لتبدأ مسيرتها في الملاعب مُبكرًا، تتخطى الصعاب، وتحارب الظروف، لا ترى سوى حلمها وقدرتها على تحقيقه، حتى حفرت اسمها بحروف من الذهب، فهي واحدة من بطلات اليوم العالمي للمرأة.

في اليوم العالمي للمرأة.. من هي هالة صدقي؟

هالة بطلة ألعاب القوى في سباقات «400 متر و800 متر» وبطلة العالم في الإنقاذ، فعلى الرغم من ولادتها في 2001، وصغر سنها إلا أنها بدأت مُبكرًا ساعية لتحقيق حلمها، وتحقيق الرقم القياسي المصري لمسابقه 400 متر عدو الذي لم يتحقق منذ أكثر من 21 عاما.

بدأت وأنا في تالته ابتدائي

كانت البداية في ألعاب القوى باللياقة البدنية لـ«هالة» وهي في العام الدراسي الثالث، من خلال مدرستها، وفقا لها: «كانت البداية لما شافني معلم التربية الرياضية، ونصحني بضرورة أني أنمي موهبتي، ووقتها كانت أول بطولة شاركت فيها هي بطولة الجمهورية مدارس في الركض 600 متر، وحطمت الرقم القياسي المصري، ومن هنا كانت بداية هالة صدقي»، النموذج الذي يمكن تقديمه والاقتداء به في اليوم العالمي للمرأة 2023.

«هالة»: عُدت بطلة جديدة بعد الإصابة

من المدرسة للنادي الإسماعيلي، ظل الدعم حليف البطلة المصرية، من معلمها لمدربيها: «روحت النادي الإسماعيلي، وهناك التقيت بمدربين، وتدربت معاهم، في سن الـ16 فوزت بالمركز الأول في الـ100 متر عدو، والـ300 متر عدو، لكن إصابة قوية أوقفتني عامين، وقررت وقتها أوقف اللعبة».

ربما اليأس الذي أصاب «هالة» بعد الإصابة لم تنجح في تخطيه سوى بدعم مدربها الحالي الكابتن محمد حسين، إذ قادها لقهر اليأس والعودة مُجددًا: «أصعب المواقف كانت الإصابة قبل بطوله العالم بأيام كان موقف صعب جدا، لكن مع دعم المدرب رجعت معاه بطلة من جديد».

من ألعاب القوى للإنقاذ

لم تكن ألعاب القوى هي النهاية، بل قررت البطلة المصرية إتقان رياضة الإنقاذ، وفقا لها: «بشارك في المسابقات الخاصة بالعدائين وهي عباره عن 90متر اسبرنت، والموضوع مختلف شوية عشان الإنقاذ فيها مهارات كتير من أهمها السرعة والجري عشان كده أنا تفوقت لأن أنا في الأساس عداءة، والحمد لله تم انضمامي عن طريق التجارب الخاصة بالمنتخب الوطني وحصلت ساعتها علي المركز الأول، ودايمًا يدعمني الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ»

بطولات لاتعد ولا تحصى

بطولات لاتعد ولا تحصى، حققتها هالة صدقي، وفق حديثها لـ«هُن»، إذ إنها صاحبة الرقم القياسي المصري تحت 23 سنة في مسابقه 400 متر، كما فازت خلال مسيرتها بـ37 ميدالية ذهبية محلية من عام منذ عام 2014 في مختلف المسابقات التي شاركت بها.

وفي عام 2019، حصلت هالة علي المركز الثالث بالبطولة العربية للدرجة الأولي بالجامعة الأمريكية على الرغم من كونها أصغر لاعبة مشاركة بالبطولة، بالإضافة لتحقيقها رقم قياسي مصري بعمر لم يتجاوز 16 عاما.

وانضمت هالة صدقي لبعثة منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر والبطولة العربية للكبار بتونس وكذلك بطولة البحر المتوسط بإسبانيا ونظرا لظروف جائحه كرونا تم تعليق الطيران في معظم البلاد ولم يشارك المنتخب المصري في هذه البطولات.

ألقاب كثيرة توجت بهم بطلتنا المصرية رغم المسيرة القصيرة: «الحمد لله الألقاب كتير أوي سواء محلي أو دولي، بس أهمهم هي بطله مصر وبطله العرب في ألعاب القوى، وبطلة افريقيا والعالم للإنقاذ»

البطلة: «هكمل جامعة رغم الدبلوم وحلمي أولومبياد 2024»

حلم التعليم لايزال يراود العداءة المصرية، مع الإنجازات الرياضية، إذ إنها تسعى لاستكمال تعليمها والالتحاق بالجامعة، مع اهتماها بالرياضة: «معايا دبلوم تجارة وإن شاء الله هلتحق بالجامعة العام القادم إن شاء الله، وحلمي أحقق شيء في أولمبياد 2024، من خلال الفوز بميدالية، وليس مجرد المشاركة فقط»