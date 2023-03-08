في اليوم العالمي للمرأة.. لماذا قالت الفنانة سناء جميل «متخلقتش لشغل البيت بس»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي جميع المجالات، والذي يجرى الاحتفال به في شتى بقاع العالم، كما إن بعض البلدان تمنح المرأة إجازة رسمية في ذلك اليوم، إيمانا بقدراتها على الإبداع والإنجاز ومشاركتها الفعالة في شتى الوظائف والمناصب التي تتقلدها.

في البداية لم يكن هناك تاريخ محدد لليوم العالمي للمرأة، فكان الاحتفال به بشكل عام في أواخر فبراير وأوائل مارس، حتى عام 1914 إذ جرى الاحتفال به في ألمانيا في 8 مارس حتى تم تثبت اعتماده يومًا عالميا في شتى بقاع العالم، بعد حادث اعتقال الناشطة سيلفيا بانكهورست، في مسيرة في لندن لدعم حق المرأة في التصويت، أمام محطة تشارينغ كروس بينما كانت في طريقها لإلقاء خطاب في ميدان ترافالغار.

دعم كبير تجده المرأة في شتى بقاع العالم، والحديث عن الإنجازات التي تحققها والمناصب التي تتقلدها وتتفوق على الرجال بها، ولعل من أهم الداعمين هي الفنانة سناء جميل، التي تحدثت خلال استضافتها في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عن المقولة التي تتبناها طوال الوقت ومدافعهتا عن المرأة ونصرتها.

مقولة عن المرأة تبنتها سناء جميل

«العمر بيجري وبداخلي طاقة مدفونة، المرأة لا يجب أن تستسلم للوضع المتدهور الذي تعيشه يجب أن تطالب بحقوقها التي منحها لها القانون»، تعتبر تلك المقولة التي تتبناها الفنانة سناء جميل، طوال حياتها والتي تدافع بها عن المرأة وكينونتها، والتي تحدثت عنها خلال استضافتها في أحد البرامج، قائلة: «المرأة مش بس تعطي، لازم تأخذ مش عايزة أحس إن أنا اتوجدت فقط علشان أعمل الأكل وأوضب للراجل زراير القمصان وأربي العيال، المرأة مش مجرد تربيزة، متخلقتش لشغل البيت بس».

الرجل ينير عقل وقلب المرأة

كما تابعت الفنانة سناء جميل، الحديث عن مهام المرأة والأمور الواجب على الرجل مشاركتها بها أيضًا، قائلة: «يجب على الرجل مشاركتها في شتى أمور حياتها علشان تربي وتفكر، طول ما الراجل بيشغل مخ الست بتاعته هي بالتالي ستعطي أطفالها أحدث تربية مع الحرص على تعليم المرأة ومثقفة لأن السيدات بهذا الشكل ستخرج جيل نفخر به».