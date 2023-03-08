نصائح لصيام الأطفال في شهر رمضان.. أبرزها الحصول على النوم الكافي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرغب العديد من الأطفال في صيام شهر رمضان المبارك، فالبعض يقرر بالفعل صيام الشهر الكريم ولكن الأمهات قد تمنع من ذلك خوفا على سلامتهم الصحية ونتيجة لذلك نقدم عدة نصائح يجب عليهم إتباعها عند صيام الطفل، أبرزها حصول الطفل على ساعات نوم كافية.

نصائح لصيام الأطفال شهر رمضان

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة إرشادات يجب على الأمهات اتباعها في حال صيام الطفل وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية والتي منها «تدريب الطفل على الصيام» ولكن بشرط أن يكون بصحة جيدة، وألا يعاني الطفل من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة.

وجاءت من بين الإرشادات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان هي أيضا إنهاء صيام الطفل على الفور وذلك عند الشعور بالعطش الشديد أو الهبوط، من أجل الحفاظ على صحته، كما أن يمكن تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة أولا، كأن يصوم الطفل بدءا من العصر حتى آذان المغرب.

تناول الأطعمة الصحية

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بتناول الطفل أطعمة صحية مثل الفول السوداني أو الفاكهة بين الوجبات، كما أن تجنب خروج الطفل أثناء الصيام مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ويفضل أن يحصل الطفل على ساعات نوم كافية.