7 نصائح لوقاية البشرة في التقلبات الجوية.. تجنبي وضع المكياج

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عادت الأيام الشتوية من جديد بعد أن شهدت عدد من المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة، وذلك بسبب تعرض مصر لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، مرورا على سطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة وذلك بحسب ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح للوقاية بالبشرة

يحرص الكثير من الفتيات والسيدات على الحفاظ على بشرتهن خاصة في حالة وجود هبوب رياح وأتربة، الأمر الذي يجعلهن يبحثن عن طرق مختلفة للعناية بالبشرة والتي نوضحها في السطور التالية:

قدم الدكتور حسام المراغي خبير التجميل والعناية بالبشرة، أثناء ضيافته في برنامج «سفيرة السعادة» الذي يعرض على قناة «dmc» روشتة يجب على السيدات والفتيات اتباعها من أجل الحفاظ على البشرة الخاصة بهن والتي منها أنه يجب عليهن استخدام الغسول اليومي الخاصة بهم سواء كان يتمثل في اللوشن أو المياه الفاترة.

ونصح خبير التجميل والعناية بالبشرة بالابتعاد عن غسل الوجه بالمياه الساخنة وذلك لأنها تؤدي إلى التهاب في الوجه وتفتح المسام الخاصة بالبشرة، ما يؤدي إلى تعرض البشرة لمشاكل بسبب وجود البكتيريا المنتشرة في الجو، مشيرا إلى أنه يفضل غسل الوجه بالمياه الدافئة لأنها تعمل على حيوية البشرة.

الابتعاد عن تنظيف البشرة أثناء العاصفة

وبحسب موقع «barbaskinclinic» فإن يجب على الأشخاص تجنب تنظيف البشرة أثناء العاصفة وذلك لأنها قد تسبب الحساسية والتصاق الأتربة بها، مما يزيد من التهابات البشرة، فالتنظيف المستمر للبشرة، يسهل عملية امتصاص المغذيات الموجودة في روتينك اليومي.

كما أنه يفضل تجنب استخدام المكياج، أثناء فترة التقلبات الهوائية، أواستخدام الحد الأدنى منه حتى لا تتأثر البشرة، ويحدث مزج بين المكياج والأتربة.