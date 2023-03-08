استشاري نفسي يوضح كيفية التعامل مع الطفل القلق: «ازرع بداخله الثقة بالنفس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يلاحظ بعض الآباء معاناة طفلهم بالقلق أو إصابته به، وهذا الأمر يثير إزعاجهما وحزنهما عليه، فيكونون في حيرة حول كيفية التعامل معه والذي يجب أن يفعلوه، ويجهل بعض الآباء أن أسلوب تعاملهم مع أطفالهم سينعكس على شخصيتهم فيما بعد، ومن الشائع أن هذا القلق الذي يعاني منه يكون أسلوب التربية هو السبب فيه، ولذلك في السطور القادمة سنوفر لكم بعض النصائح التي ستساعد على التعامل مع طفلك القلق.

كيفية التعامل مع الطفل القلق

نصح استشاري الطب النفسي، جمال فرويز، في حديثه لـ«هُن»، الآباء للتعامل مع طفلهم القلق، بأن يعطوا الثقة لطفلهم لإزالة هذا الشعور المزعج، فحرمان الطفل من أخذ الثقة بنفسه يجعله يشعر بالقلق دائمًا بشأن كل ما يفعله في حياته وكل خطوة يخطوها، وذلك خوفًا من أن يخطئ أو يفعل شيئا يغضب والديه فيعاقبوه بعنف، فيجب على الآباء الحرص على الرعاية بصحة الطفل النفسية ودعمها لمعرفة كيفية التعامل مع قلقة والقضاء عليه.

أهم النصائح التي يجب اتباعها

يجب أن تعطي لطفلك الدعم اللازم لاكتساب الشعور الثقة بنفسه والحرص على طمأنته واحتوائه عاطفيًا، وذلك بمساندته والتحدث معه بإيجابية لرفع روحه المعنوية، عند خطئه تجنب تعنيفه والتحدث معه بصوت عالٍ، وناقشه لتعرفه خطأه وإنذاره من فعل ذلك مرة أخرى، عند تحقيقه لأي إنجاز قم بتشجيعه وإخباره بأنك تنتظر الأفضل فيما بعد، تجنب نقده باستمرار، اجعله يختار ولا تجبره على أكل أو فعل شيء معين، فمثلا خيِّره بين 4 أطقم عند الخروج واجعله يختار واحد ليرتديه.

وأشار استشاري الطب النفسي، في نهاية حديثه عن كيفية التعامل مع الطفل القلق، وعن أهمية زرع الثقة بطفلك لأنها ستساعده على إزالة القلق منه وجعله شخص طبيعي واثق من نفسه عندما يكبر، واجعله يواجه مخاوفه بنفسه.