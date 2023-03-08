الامارات | وجبة خفيفة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح الدكتور جوزيف أمباني، من GlowBar، عن نوع من الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة حيث يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري سواء من النوع الأول من المرض أو النوع الثاني وهو الذي يعد الأكثر شيوعا، وكذلك منع ارتفاع السكر في الدم الذي يحتمل أن يكون خطيرا إذا كنت تتعايش معه بالفعل،

وأفاد أمباني أن هذه الوجبة هي المكسرات، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وقال أمباني: "المكسرات، مثل اللوز والجوز والكاجو، أغذية غنية بالعناصر الغذائية وغنية بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب والألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

وشارك الدكتور أمباني بعض الفوائد الصحية للمكسرات المرتبطة بمرض السكري.

وأوضح "الالتهاب المزمن مرتبط بتطور العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. والمكسرات غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم".

وقال أمباني: "المكسرات هي من الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، ما يعني أنها يتم هضمها ببطء ولا تسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يساعد هذا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

أضاف أمباني: "إن دمج أطعمة مثل المكسرات في نظام غذائي صحي قد يساعد على تقليل الجوع والرغبة الشديدة في الأكل، وتعزيز إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، والتي تعد عامل خطر رئيسيا لكل من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني".

لكنه حذر: "من المهم ملاحظة أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، لذلك من الأفضل تناولها باعتدال".

وأوصى الدكتور أمباني بتناول المكسرات إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب.