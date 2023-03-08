نصائح اتبعيها لتنظيف خزانة مطبخك قبل رمضان.. «ضعي الأكثر استخداما في مكان قريب»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستعد ربات البيوت في تلك الأيام، لاستقبال شهر رمضان المبارك، فتبدأ بتعليق الزينة وتغيير ديكور منزلها لتلائم الأجواء الرمضانية، ولا تنسى أن تبدأ في تخزين طعام الشهر لتوفير وقتها أثناء الصيام، لكن يجب عليها قبل أن تضعها في الخزانة تنظيفها وإعادة ترتيبها لتكون مستعدة، وسنوفر لكم ذلك في السطور التالية حسبما نشر على موقع «thespruce».

نصائح للتخزين قبل رمضان

أخرجي محتويات الخزانة

للبدء في تنظيف خزانتك، أفرغي كل ما يوجد على أرفف الخزانة من محتويات مثل الحبوب الغذائية والوجبات الخفيفة وعلب التخرين وزجاجات الزيت والخل وغيرم، بعد ذلك قومي بوضعهم جانبًا على طاولة حتى تنتهي من تنظيف خزانتك، لتبدأي في تصنيفهم وأنتي تعطين الاهتمام بصفاء ذهن.

تنظيف الخزانة

تخلصي أولًا من الفتات والأنسجة العنكبوتية داخل خزانتك بالمكنسة الكهربائية أو العادية، وبعد ذلك بقماشة مبللة امسحي بالمنظف أرفف وجدران خزانتك، واحترسي إذا قابلك منطقة بها عفن أو عفن فطري قومي بتنظيفها على الفور بمطهر وامسحيها، وبعد الانتهاء اتركي خزانتك حتى تجف.

فرز محتويات الخزانة

أزيلي أي عنصر لا ينتمي لخزانتك، لأنه أحيانًا يضع الأطفال بها لعبهم وأغراض أخرى، بعد ذلك افرزي ما لديك وتحققي من تاريخ الصلاحية لكل منهم، قومي بإلقاء الأشياء التي انتهت صلاحيتها، تأكدي من سلامة الحبوب وعدم ظهور أي حشرات معها مثل السوس، تخلصي من علب التخزين التي تسرب الأشياء منها، وامسحي الزجاجات والأوعية بقطع قماش مبللة، ولا تنسي أن تتبرعي بالأشياء الفائضة التي لا حاجة لها عندك.

تنظيم الخزانة من جديد

لجعل خزانتك منظمة اجمعي العناصر المتشابهة معًا، مثل الخبز والسلع والتوابل، ضعي الأكياس المفتوحة في علب تخزين شفافة، ضعي الأطعمة التي يطول تاريخ صلاحيتها في الخلف والقصيرة في المقدمة، قومي بوضع العناصر الأكثر استخدامًا لديك مثل الحبوب والوجبات الخفيفة في أماكن تكون قريبة منك وفي متناول يديك.