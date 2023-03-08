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صور نادرة لمستحضرات التجميل عند نساء الفراعنة.. التكاليف على الزوج بنص العقود

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مستحضرات التجميل عند نساء الفراعنة

المرأة المصرية على امتداد العصور يتمثل جمالها في جمال الوجه ورشاقة الجسم أو بعبارة أدق الجمال بعناصره المختلفة، فمهما اختلفت العصور والأزمنة، الأناقة والشياكة هو عنوان المرأة المصرية، وهو ما تبين في الصور التي تبرز جمال المرأة الأنثوي منذ العصور الفرعونية، وما به من إضافة لمسات جمالية إلى طبيعتها الشرقية بوضع مساحيق التجميل من الكحل والماسكرا وأحمر الشفاة، لتترك بصمات ملموسة في حضارة مصر التي نقلتها إلى حضارات أخرى.

جمال المرأة المصرية على مر العصور

المصريات هن أول من استخدمن الماسكرا والكحل منذ آلاف السنين، وهو ما حدده عماد مهدي، الخبير الأثري وعضو اتحاد الأثريين، في حديثه لـ«هُن»، إذ أوضح أنهن كن يعتنين بعيونهن ورموشهن، واستخدمن الكحل لتغميق وزيادة طول رموشهن، وكن يلونَّ جفونهن، كما يضعن مساحيق سوداء وخضراء بكثافة حول العينين للحماية من ضوء وحرارة الشمس الشديدة؛ وليغمقن لون رموشهن، وذلك من خلال طحن الأحجار مثل حجر الكحل والملاكيت الأخضر، لينتجن ألوانا مختلفة لظلال العين.

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تكاليف مساحيق التجميل على الزوج منذ القدم

وأضاف في حديثه: «المرأة المصرية أول من اهتمت بالزينة، ففي نص عقود الزواج في مصر القديمة، كانت تكاليف مساحيق التجميل على الزوج مدى الحياة، فما دامت المرأة عنوان الجمال في صور عديدة ويتبين جمال المرأة المصرية فى تابوت الملكة «أحمس ميرت آمون»، ويعنى مولودة القمر محبوبة آمون، وهى ابنة الملك أحمس طارد الهكسوس.

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أحمر الشفاه في مصر القديمة

واستكمل «مهدي»، أنه منذ الدولة الفرعونية القديمة، وكانت أدوات التزيين والتجميل مهمة للنساء، فكما استخدمن الكحل، استخدمن أحمر الشفاه، إذ عبر مهدي قائلا: «طلاء الشفاه كن يستخدمنه باستخدام فرشاة خاصة، ويظهر هذا في صورة ملكة جمال الأسرة 18، الملكة نفرت إيتى ومعنى اسمها الجميلات».

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صندوق مساحيق التجميل

«كان لكل سيدة صندوق مخصص لمواد وأدوات التجميل الخاصة بها، تضع كل مساحيق التجميل وكل ما يخصها من مساحيق الوجه، وهذا صندوق مستحضرات التجميل، مصنوع من خشب الأرز وخشب الأبنوس والفضة»، حسبما أوضح الخبير الأثري في حديثه.

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المصريات جميلات على مر العصور

واختتم «مهدي»، حديثه بمقولة «إن المرأة الجميلة ليست دائمًا طيبة، لكن المرأة الطيبة دائمًا جميلة»، بحسب جمله الحكيم المصري القديم «كاجمني»، فمع جمال المرأة المصرية شكلًا، الجمال الحقيقي بداخلها كمن في القالب الجميل وهو الطيبة التى زادت من جمال المرأة المصرية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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