3 طرق للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.. منها النوم الكافي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعاني الكثير من الأشخاص، وخاصة السيدات، من الهالات السوداء الموجودة تحت العينين والتي تتكون نتيجة أسباب عديدة منها الإرهاق وضغوط العمل وكثرة السهر واستخدام الهواتف المحمول، ما قد يؤثر على شكل الشخص، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

طرق للتخلص من الهالات السوداء

هناك عدة طرق للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين والتي منها «الضمادات الباردة»، حيث تعرض العين للضغط البارد من خلال الضمادات يؤدي إلى تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية، ما يساعد في علاج الهالات السوداء بطريقة سريعة، إذ يتم وضع قطع ثلج صغيرة في قطعة قماش نظيفة ووضعها على العين وتحريكها لمدة 20 دقيقة وذلك بحسب ما ذكره الدكتور ياسر الجوهري، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية كلية طب بني سويف وعضو الجمعية الأوروبية لليزر وتجميل الجلد، أثناء لقائه في برنامج «4 شارع شريف» مع الإعلامي شريف مدكور.

«النوم الكافي» من بين طرق للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين لذلك يفضل أن ينام الشخص لمدة 8 ساعات يومياً لأن ذلك يساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء والحصول على بشرة نضرة، لأن السهر يسبب إرهاق العين وظهور الهالات السوداء ويؤذي البشرة ويجعلها باهتة من بين.

أنواع الهالات السوداء

وتحدث «الجوهري» عن الهالات السوداء، موضحا أنها من المشاكل التي لا تخلو منها العيادة، كونها تظهر للكثير من الناس، إذ هناك نوع آخر منها وهو المكتسب لظهور الهالات، ومنها زيادة سمك الجلد تحت العين مما يزيد اللون تحت العين.