5 أفكار مختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل.. خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك الذي ينتظره جميع المسلمين من مختلف دول العالم، وهناك العديد من الأجواء الرمضانية التي يقوم بها الأشخاص احتفالا بالشهر الكريم، ومن أبرزها زينة رمضان التي تضيف البهجة على كل منزل، لذلك نستعرض في التقرير التالي أفكار مختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل.

أفكار مختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل

يوجد أفكار مختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل، وبينها مفارش الطعام الملونة، إذ تتعدد أشكال وأنواع المفارش التي يمكن وضعها داخل أركان المنزل، سواء على منضدة أو سفرة الطعام، أو على المكاتب، وهي متوافرة في كافة محال البيع الخاصة بإكسسوارات رمضان، بكل الألوان والتصميمات المختلفة ما بين العادية والخيامية.

ومن ضمن الأفكار المختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل هي صنع زينة رمضان على شكل فانوس ضمن ديكور للمنزل، وتتطلب أدوات بسيطة تتمثل في ورق كانسون وورق شفاف وأقلام وألوان فسفوري ومقص وبترونات جاهزة للطباعة.

زينة رمضان 2023

«ستائر الزينة المضاءة» تعد من ضمن الأفكار المختلفة لزينة رمضان 2023، حيث يمكن تزيين منزلك من الداخل بتعليق ستارة الزينة المضيئة، والتي تعطي منظرًا جذابًا داخل المنزل، سواء كانت على شكل هلال ونجوم وفوانيس، ويتم تعليقها داخل الغرف أو في الأركان المختلفة بالمنزل.

وتعد فوانيس رمضان من العادات الأساسية والمستمرة التي يحرص المسلمون عليها مع اختلاف الأجيال، حيث يمكن شراء أنواع وأحجام مختلفة منه، إذ يفضل الكثير من الأشخاص شراء فانوس حجم كبير ووضعه بجانب باب المنزل، أو المدخل الخاص بالبيت أو البناية السكنية، والبعض يفضل شراء أحجام صغيرة منه ووضعها على الأرفف والمكاتب.