الامارات | «أمير الشعراء» الجديد.. الليلة موعده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس ستة شعراء على الفوز بلقب «أمير الشعراء» في موسمه الـ10، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وتشهد الحلقة الختامية، التي تقام الليلة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منافسة بين ستة شعراء «شاعرتان وأربعة شعراء» من خمس دول، أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، وأستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، الدكتورة أماني فؤاد، وأستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور محمد حجو.

وأعلنت لجنة التحكيم في الحلقة الماضية عن نتائج تقييمها للشعراء الستة من 30 درجة، ونالت عائشة السيفي (سلطنة عُمان)، ونجاة الظاهري (الإمارات) 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري (السنغال) وعبدالله العنزي (السعودية على 24، بينما حصل محمد محاسنة (الأردن) على 21 وعبدالواحد بروك (المغرب) على 20 درجة.

يشار إلى أن آلية التنافس للوصول إلى اللقب تشمل محطات عدة، وتوزعت حلقات البرنامج على مرحلة أولى تأهل في نهايتها 15 شاعراً، ومرحلة ثانية تأهل في ختامها ستة شعراء، ومرحلة ثالثة يتنافس فيها الشعراء الستة من المركز السادس إلى الأول، وتقدم إدارة البرنامج جائزة قدرها مليون درهم لصاحب المركز الأول، إضافة إلى منحه لقب أمير الشعراء، وبردة الشعر، وخاتم الإمارة، أما الفائز بالمركز الثاني فيحصل على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف درهم، ويمنح صاحب المركز الرابع جائزة قدرها 200 ألف درهم.