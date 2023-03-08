الامارات | 10 مؤشرات تهدّد بخروج ميسي ومبابي من أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات النجمان: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، مهدّدان بالخروج مبكراً من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على غرار العام الماضي، عندما ودّعا أمام ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي، الذي سيشهد قمة الحسم بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، اليوم (الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات)، على استاد «اليانز أرينا».

ويتوجب على ميسي ومبابي ورفاقهما قلب الخسارة ذهاباً بهدف نظيف سجله لاعبه السابق كينغسلي كومان في لقاء الذهاب بملعب «حديقة الأمراء»، الذي لم يشترك فيه مبابي إلا في الشوط الثاني كونه عائداً من الإصابة.

وبعد محاولات كثيرة لتحقيق حلم لقب دوري الأبطال وتدعيم صفوفه بأفضل نجوم العالم على شاكلة ميسي ومبابي ونيمار وسيرجيو راموس وتبديله لكثير من المدربين، إلا أن الفريق الباريسي يقف عاجزاً أمام البطولة الأكثر أهمية في أوروبا عالمياً.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 أسباب تهدّد بخروج مبكر لباريس سان جيرمان من دوري الأبطال على النحو التالي:

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