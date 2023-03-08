الامارات | «برنامج قلم» يشجّع المواهب الإماراتية بورش متخصصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج قلم للكتابة الإبداعية المعني بتقديم ورش عمل متخصصة للموهوبين الإماراتيين، لبناء القدرات الكتابية وتشجيع الكُتاب الجدد على نشر أعمالهم الإبداعية.

يأتي إطلاق برنامج قلم للكتابة الإبداعية بالتزامن مع شهر القراءة الوطني، إذ يدعم مركز أبوظبي للغة العربية حركة الإبداع والتأليف ضمن رؤية أبوظبي للثقافة والهوية، والتي ترمي إلى ترسيخ القيم الثقافية الأصيلة، والإسهام بالنهوض باللغة العربية والاهتمام بتعلمها وإثرائها من قبل الناطقين بها.

ويقدم البرنامج مجموعة من ورش العمل المتخصصة على مدار العام تحت إشراف أساتذة مرموقين يشرفون على مختبر إبداعي يمكّن المشاركين من تحسين قدراتهم الكتابية في مجالات إبداعية مختلفة.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: «يعد برنامج قلم للكتابة الإبداعية أحد أدوات المركز لنشر اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً وتمكين إنتاج المحتوى العربي، فقد سبق لمشروع قلم نشر أكثر من 42 مؤلفاً إبداعياً لأجيال مختلفة من الكتاب الإماراتيين ومن خلال الارتقاء بالمشروع ليصبح برنامجاً لتعليم الكتابة الاحترافية، نعمل على خلق فرص أكثر للموهوبين لتطوير قدراتهم وتقديم أعمالهم الإبداعية إثراءً للمشهد الثقافي، وإسهاماً في جودة المنتج الكتابي العربي وتعزيز الحوار والنقاش حوله».

ويقدم برنامج قلم للكتابة الإبداعية ثلاث ورش عمل ممتدة طوال العام، تتوج بنشر الأعمال الأدبية التي تُنجز خلال البرنامج على نفقة مركز أبوظبي للغة العربية.