الامارات | قلوب في خطر.. التهاب «التامور» قد يشكل خطراً على الحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء في مؤسسة القلب الألمانية بأن التهاب «التامور» هو التهاب يصيب النسيج الضام، الذي يغلف القلب لحمايته، مشيرين إلى أن التهاب «التامور» يقترن بالتهاب عضلة القلب، لأنها تقع مباشرة أسفل «التامور».

وأوضحوا أن أسباب الإصابة بالتهاب «التامور» تتمثل في الفيروسات والبكتيريا، التي تنتقل إلى القلب، عبر الدم أو الأوعية الدموية وتستقر هناك.

وتشمل الأسباب أيضاً: الروماتيزم والفشل الكلوي واضطرابات التمثيل الغذائي (خمول الغدة الدرقية وفرط كوليسترول الدم)، والأزمة القلبية وجراحات القلب والأورام والعلاج الإشعاعي.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب «التامور» في: الحُمى والتعرق وآلام الصدر وضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب وتراكم السوائل في الساقين والشعور العام بالإعياء.

وشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لأن هذا الالتهاب قد يشكل خطراً على الحياة. ويشمل علاج التهاب «التامور» الأدوية المثبطة للالتهابات والمضادات الحيوية والأدوية المدرة للبول، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة، كما هي الحال عند ظهور تندب شديد على النسيج الضام في «التامور» بسبب التهاب مزمن.

• أسباب الإصابة بالتهاب «التامور» تتمثل في الفيروسات والبكتيريا التي تنتقل إلى القلب، عبر الدم أو الأوعية الدموية وتستقر هناك.