الامارات | سائقة دراجة نارية مصرية تحلم بإنشاء تطبيق للنساء فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجتاز إيمان العدوي المطبات والحُفر في شوارع محافظة الجيزة المصرية على دراجتها النارية، وهي واحدة من نسبة صغيرة من النساء اللاتي تقدن السكوتر في شوارع مصر وطرقها السريعة. وقالت «تعلمت قيادة الدراجة النارية بسهولة لأنني كنت أركب دراجة هوائية من قبل».

ولا تقود كثيرات من النساء في مصر هذا النوع من الدراجات النارية، وهي وسيلة نقل منتشرة ورخيصة، ويشعر كثير منهن بعدم الارتياح في حجز رحلات سائقوها من الرجال.

لذلك بدأت إيمان (36 عاماً) في اصطحاب الراكبات في رحلات على الدراجة الخاص بها لتكسب المال لإعالة أسرتها. وبعد نجاحها على مدار أشهر عدة، تأمل الآن في أن تؤسس شركة من خلال تطبيق على الإنترنت يكون جميع القائمين عليه من النساء، بما في ذلك المدربات والفنيات.