الامارات | نساء في فنزويلا يكسرن الصور النمطية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضع أورسولينا غواراماتو وكلوديا تيسوي نوعاً معيناً من الغراء لربط الأنابيب في إحدى الشقق الـ95 التي تتوليان تشييدها إلى جانب نساء أخريات، ضمن مشروع للحكومة الفنزويلية يرمي إلى دفع الأشخاص لبناء منازلهم بأنفسهم. ففي هذا العقار السكني في أنتيمانو، وهي منطقة شهيرة في كراكاس تقع على سفح جبل إل أفيلا الشهير، تشكل النساء 80% من القوى العاملة، معظّمهن أمهات عازبات.

وتستفيد النسوة من برنامج حكومي «لبناء المنازل شخصياً»، يوفّر مواد مجانية للبناء ويتيح لهنّ الاستفادة من نصائح تقنية.

ولم يكن مخططاً أن تكون غالبية أعضاء الفريق من النساء، بل أتى ذلك عن طريق «الصدفة»، في خطوة تعرب النساء عن فخرهنّ بها كونهنّ في بلد محافظ جداً كفنزويلا، حيث تُعتبر مهنة البناء من اختصاص الرجال.

وقالت الناطقة باسم هؤلاء «العاملات» أياري روخاس «نعيش في مجتمع ذكوري لكننا تمكّنا من كسر الصور النمطية السائدة». وتضم المجموعة 75 امرأة يعملن في مختلف المجالات، من التمريض وصولاً إلى التعليم والتجميل.

وتقوم النساء بقصّ القضبان المعدنية وتحضير الخرسانة وتمليس الجدران وإنشاء شبكة الأنابيب.. فلا ينسين أي خطوة من مراحل البناء.