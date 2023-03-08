الامارات | خدمة الإنترنت في خطر بسبب تغير المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية حول العالم في خطر بسبب ظاهرة تغير المناخ.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي نشرتها الدورية العلمية «إيرث ساينس ريفيوز»، فإن الاضطرابات التي تحدث في المحيطات وقرب الشواطئ تؤدي إلى تعرية «نقاط ساخنة» على امتداد الشبكة العالمية لكابلات الألياف البصرية.

وأظهرت الدراسة أن الأضرار قد تكون هائلة بالنسبة للحكومات والقطاع الخاص.