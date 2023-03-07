الملكة رانيا تنشر صورا لابنتها الأميرة إيمان قبل حفل زفافها.. «اللمسات الأخيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، تفاصيل التحضيرات قبل زفاف ابنتها خلال الأيام القادمة، إذ قامت بتخصيص وقتها وتفرغت بالكامل لتجهيز ابنتها الأميرة «إيمان» استعدادا لتلك المناسبة.

التحضير لحفل زفاف الأميرة إيمان

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الشخصي: «اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان»، الأمر الذي نال إعجاب الكثير من المتابعين وكان من بينهم المصممة «ريما دهبور» التي عبرت عن مدى فخرها لتمكنها مشاهدة القطعة التي صممتها للأميرة إيمان قائلة: «إنها لحظة فخر، حيث يشرفني مشاهدة القطعة التي قمنا بتصميمها على الأميرة إيمان في هذا اليوم المميز، تهانينا لعائلتنا المالكة».

واختارت الملكة «رانيا» تاج الماسي لابنتها إيمان، إذ ظهرت الأميرة إيمان وهي تضعه على رأسها في إحدى اللقطات التي شاركتها الملكة عبر حسابها الشخصي، كما أنها شارك أغنية «يا أميرة الحلوين» خاصة للعروسين بصوت إليسا وذلك من خلال مقطع فيديو يتضمن لقطات تجمعها مع ابنتها منذ الطفولة.

النجوم يباركون للملكة رانيا زواج ابنتها الأميرة إيمان

وشارك في المباركة للعائلة المالكة عدد كبير من النجوم، كان من بينهم الفنانة ديانا حداد التي نشرت صورة للعروسين عبر حسابها الشخصي على تويتر، قائلة: «أتقدم بأحرّ التهاني لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا والعائلة الهاشمية بمناسبة زواج الأميرة إيمان حماها الله وحفظها بحفظه.. الله يديم عليكم الأفراح يا رب».

كما شاركت النجمة يسرا عبر ستوري حسابها بـ«إنستجرام»، صورة الأميرة إيمان مع زوجها، ودونت عليها: «ألف مبروك جلالة الملك عبدالله وجلالة الملكة رانيا على زفاف ابنتكم الأميرة إيمان.. حفظكم الله وأسعدكم، مع تمنياتي لهم بدوام الحب والسعادة».