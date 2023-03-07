الأميرة إيمان ترتدي تاج الملكة رانيا المرصع بالألماس

عمّان - نورما نعمات
هنّأت الملكة رانيا ابنتها الأميرة إيمان بمناسبة الزفاف، بكلمات رقيقة مفعمة بعواطف الأمومة الجياشة تجاهها، ومقطع فيديو ضم مجموعة من اللقطات العائلية على صوت النجمة إليسا الشجي، في أغنية من ألحان وكلمات الفنان مروان خوري، وحرصت الملكة رانيا على شكر النجمين على إهدائهما الخاص، وظهرت الأميرة إيمان في مقطع الفيديو معتمدة تاجاً ألماسياً يعود لوالدتها؛ إذ ارتدته الملكة رانيا مرة واحدة في زيارة للمملكة المتحدة عام 2001.
الديوان الملكي الهاشمي يعلن موعد قران الأميرة إيمان
لم يتم تحديد أيّة تفاصيل دقيقة بعدُ عن مكان حفل الزفاف، والذي سيُقام في 12 مارس المقبل كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي، ويُعتبر الزفاف الملكي الأردني الأول منذ ما يقرب من 20 عاماً.
تُعتبر الأميرة إيمان هي الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وتخرجت في أكاديمية عمان الدولية، وأنهت دراستها الجامعية في جامعة جورج تاون بواشنطن، وتشتهر الأميرة إيمان بأناقتها مثل والدتها الملكة رانيا، وكثيراً ما ترافقها في المناسبات المحلية والدولية، أما خطيبها جميل ألكسندر ثيرميوتيس؛ فهو من أصل يوناني، وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في الشؤون المالية في نيويورك.
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