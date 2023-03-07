أفضل هدايا عيد الأم 2023 بدون تكلفة.. «فرحي ست الحبايب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الفتيات عن أفضل هدايا عيد الأم 2023 بدون تكلفة، حتى تستطع إسعاد والدتها وحماتها في هذا اليوم الذي تنتظر فيه كل أم من ابنتها الهدايا التي تدخل السرور على قلبها، إذ يعتبر شهر مارس هو عيد المرأة والاحتفال بها في شتى الأمور من بداية الاحتفال بيوم المرأة العالمية والمصرية وعيد الأم، ويمكن إهدائها بأفكار خارج الصندوق غير تقليدية بمبالغ قليلة لا تُذكر، كُل حسب الميزانية التي يخصصها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أفضل هدايا عيد الأم 2023 بدون تكلفة، وفق موقع «boxupgifting» البريطاني.

هدايا عيد الأم بأقل التكاليف

يمكن إهداء الأمهات في عيد الأم 2023 بهدايا تتناسب مع طبيعتها، إذ يمكن شراء ملابس جديدة سواء عباءة باللون المفضل للأم، والتي تُصمم سواء من تصميم كلاسيكي أو عصري، بالإضافة إلى التالي:

- وشاح شتوي

- نظارة شمسية جديدة

- مصاحف

- مفارش جديدة

-طقم كوبايات أو أطباق.

كما يمكن شراء بعض الهدايا التي لا تتعدى قيمتها نحو 100 جنيه، من بينها:

سجادة صلاة

إسدال صلاة

سبحة

زيوت طبيعية للعناية بالشعر

مج حراري

سلسلة مفاتيح فضة

برواز لوضع الصور به أو عليه آيات قرآنية.

كما يمكن شراء حقيبة للخروج، أو حذاء في حال معرفة مقاسها، بالشكل واللون المفضل لها، وتقديمه مع معطف وإكسسوارت تتناسب مع الإطلالة.

- كما يمكن مهاداة الأمهات اللواتي هن غير محجبات سشوار أو مكواة للشعر، حتى يظهرن بشكل أنيق وجذاب.

- في حال امتلاك المدرسة سيارة، فيمكن شراء إكسسوارات لها، حتى تظل أمام عينها طوال الوقت.

- من الممكن شراء الكتب سواء روايات أو تعليمية أو ثقافية.

- يمكن شراء قطة أو كلب أو عصافير ملونة.

- بوكيه من الورد مع الشوكولاتة.

- إهداء شال مشغول يدويًا.