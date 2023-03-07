هل يؤثر مرض نقص مكونات الدم والبوتاسيوم على القلب والرئة؟.. أصاب الفنانة شيرين الطحان

القاهرة - سمر حسين - صحة

وعكة صحية شديدة تعرضت لها الفنانة شيرين الطحان، أدت لنقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث تعاني من مشكلات في القلب والرئة، كما يوجد نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم لديها، وذلك بحسب ما كشفته في تصريحات لـ«الوطن».

تأثير نقص الدم والبوتاسيوم على القلب

وفيما يخص نقص مكونات الدم والبوتاسيوم الذي تعرضت له الفنانة شيرين الطحان وأدى إلى وجود مشكلات في القلب والرئة، قال الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«هن»، إن نقص البوتاسيوم قد يؤثرعلى القلب ويحدث اضطرابا فيه، وذلك لأن كهرباء القلب معتمدة بشكل كلي على المعادن الموجودة في الجسم، وأهمها الكالسيوم والبوتاسيوم.

أسباب نقص البوتاسيوم في الجسم

وتابع أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك أسبابا عدة تؤدي إلى نقص البوتاسيوم في الجسم، منها وجود مشكلات في الغدد الصماء وأيضا تناول بعض الأدوية التي تسبب في نقص البوتاسيوم، لذلك يجب على الأشخاص التخفيف من تناول تلك الأدوية، مشيرا إلى أنه نادرا ما يحدث نقص البوتاسيوم بسبب وجود سوء في التغذية.

نصائح لتجنب نقص البوتاسيوم

ونصح «العوضي»، الأشخاص بتناول الكثير من الفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والطماطم، لأنها تساعد في حدوث نقص هذا العنصر في الجسم.