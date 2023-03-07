طريقة عمل المخللات بأنواعها في رمضان 2023.. بينها الليمون والزيتون الأخضر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2023، شهر الخير والبركة، وتختلف فيه عادات المسلمين بشكل كبير عن الأيام العادية، من حيث طريقة أداء العبادات، كما تمتلئ المنازل بالأطعمة المختلفة والشهية على الموائد الرمضانية، ويعتبر المخلل من أكثر الأصناف التي لا يخلو منها الطعام، وتبحث الأمهات وربات المنازل على طريقة عمل المخللات بأنواعها في رمضان 2023، بمختلف أنواعها لتقديمها لأسرتها وللضيوف.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل المخللات بأنواعها في رمضان 2023، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الزيتون الأخضر المخلل

2 كيلو زيتون أخضر تفاحي.

2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر مفروم.

قشر ليمون معصور.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة كركم.

نصف كيلو جزر مبشور.

نصف كيلو شرائح ليمون.

نصف كيلو فلفل حار شرائح.

2 حزمة كرفس مفروم.

2 ملعقة صغيرة حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

لتر ماء مغلي.

زيت للوش.

لتر ماء مغلي.

كوب ملح.

كوب عصير ليمون.

طريقة عمل الزيتون الأخضر

الخطوة الأولى هي غسل الزيتون وتصفيته ودقه بالمدق ثم عمل تشققات بالسكينة، ثم يتم خلط الفلفل والليمون والكرفس والجزروالفلفل الأحمر، بجانب الكركم والكزبرة الناشفة وحبة البركة وتقلب المكونات كلها حتى تتجانس.

- الخطوة التالية هي وضع في البرطمان بالتبادل طبقات من الزيتون والخلطة بعضها فوق بعض، ثم يتم البدء في عمل المحلول الملحي بإضافة الملح على الماء والليمون ويقلب جيدا.

- يتم إضافة المحلول على الزيتون وعلى «الوش»، يوضع قشر الليمون المعصور وطبقة عازلة من الزيت، ويتم غلقه بإحكام لمدة أسبوعين، ويمكن الفتح عليه بعد شهر من فترة التمليح.

مقادير الليمون المخلل

كيلو ليمون

ربع كيلو فلفل حار

كوب ملح

ماء

طريقة عمل الليمون المخلل

- الخطوة الأولى هي غسل الليمون ويترك كما هو دون تقطيع، ثم يتم وضعه في المياه المغلية على النار ويترك لتمام الغليان مرة واحدة ويرفع من النار.

- يتم تركه حتى يبرد، مع الحفاظ على تغيير المياه 3 مرات يوميا لمدة 3 أيام.

- يتم عمل فتح في الليمون بالسكين الحاد.

- الخطوة التالية هي خلط مكونات التخليل في برطمان نظيف، ثم يوضع الليمون المسلوق مدة 3 أيام.