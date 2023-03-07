الامارات | «المرأة الحديدية» يسرد قصة بطلة إماراتية بتقنيات الميتافيرس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي عرض أول فيلم وثائقي بتقنيات الميتافيرس يحكي قصة بطلة إماراتية تحلم بالمشاركة في منافسات الترايثلون بأولمبياد باريس 2024. حمل الفيلم عنوان «المرأة الحديدية» وهو من إخراج اللبنانية – الأميركية دانا عيتاني التي تسرد مشوار الإماراتية هنا النابلسي في بطولات الترايثلون والتحديات التي واجهتها والتدريبات الخاصة وبرنامج الحياة الذي سارت عليه لتحقيق حلمها بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، إذ ستكون حاضرة في أولمبياد باريس 2024 كأول رياضية إماراتية تحقق هذا الإنجاز.

وعرض الفيلم في صالة ftNFT بمول الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي وسط إقبال لافت من الجمهور، وبحضور مخرجة الفيلم وبطلته.

وقالت دانا عيتاني: «أنجزت الفيلم بتقنيات خاصة بالعرض في قاعات وأماكن الفضاء الافتراضي، كونها تمثل سمة العصر وتتناسب مع التطورات في العالم عموماً ودبي خصوصاً، كما أنها تتناسب مع قيمة الحدث وتعد الأنسب لكي تروي قصة نجاح إماراتية في مواجهة التحديات وتحقيق الحلم، كما تتيح هذه التقنيات لجميع المشاهدين من مختلف دول العالم لمتابعة الفيلم من منازلهم في أي وقت يختارونه كما يمكنهم إعادة المشاهدة في أي وقت من خلال الدخول الى صالة Dana Today Cinema Room ضمن Fastexverse.com». وأضافت «حرصت على اختيار قصة قوية لتكون بدايتي في هذا النوع من الأفلام ووجدت تطابقاً في الأفكار والطموح بيني وبين البطلة هنا النابلسي».

