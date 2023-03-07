علامات تنذر بتأخر الكلام عند الطفل في عمر عامين.. «لاحظيها وتعاملي معها فورا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مخاوف شديدة تظهر بوضوح على الأمهات اللواتي رُزقن بطفلهن الأول، فيما يتعلق بالأسلوب الواجب اتباعه في التربية حتى ينشأ الطفل سوي ومتزن، لا يعاني من اضطرابات سلوكية أو في الكلام واللغة، إذ نجد البعض من الأطفال وحتى سن متقدم يتأخرون في الكلام، ما يجعل الأمهات يعتقدن أن الطفل يعاني من مشاكل لغوية، والتي تؤثر على حياته بالسلب وتجعله يقع في العديد من المشاكل في حياته فيما بعد، وتبحث الأمهات عن أخصائيين للتربية وتعديل السلوك، لمعرفة طبيعة الأطفال والمراحل العمرية المختلفة.

تأخر الطفل في الكلام

وحددت الدكتورة إسراء منتصر، معالج لغة كلام وصوت معتمد من طب عين شمس، علامات تنذر بمعاناة الأطفال من مشاكل في اللغة والكلام، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ قالت: «الطفل من عام ونصف وعامين لا بد أن يكون لديه حصيلة لغوية من 20 إلى 50 كلمة مفردة، قابلين للعد، مثل الكلمات الاساسية مع توظيفها جيدا في حياته العادية، لو أقل من هذه الحصيلة فهو بذلك يحتاج لزيارة معالج وأخصائي».

علامات تنذر بتأخر الطفل في الكلام

وأشارت إسراء منتصر، خلال الحديث عن العلامات التي تشير لتأخر الطفل في الكلام واللغة، كالتالي: «في الشهور الأولى يبدأ الطفل في المناغاة ثم اللجوء إلى الهراء التعبيري أي التلفظ بكلمات غير مفهومة، وبنغمة كلام مفهومة، وهذا يساعد على ضبط اللغة بطريقة مباشرة، وهنا يجب الحديث مع الأطفال طوال الوقت حتى يكتسب حصيلة لغوية جديدة، وفي عدم استجابته فهذا يشير لتأخره في الكلام واللغة».

وأشارت إلى الأسباب التي تؤدي لتأخر الطفل في الكلام واللغة، كالتالي:

- مشاكل في السمع

- مرض التوحد

- المعاناة من الشفة الأرنبية

- متلازمات مرضية.