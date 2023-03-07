أسباب مرضية لتساقط الشعر.. إليكِ طرق فعالة للعلاج

القاهرة - سمر حسين - ماما

تساقط الشعر من أكثر المشكلات شيوعًا بين السيدات، وتتعدد الأسباب المؤدية لتلك المعاناة، وفي بعض الأحيان تمثل أزمة بالغة، تنعكس في شدة تساقطه، إذ أوضحت الدكتورة ألكسندرا فيليوفا، أخصائية الأمراض الجلدية في روسيا، أن أسباب تساقط الشعر متنوعة، منها أمراض الغدة الدرقية، وفقر الدم، وأمراض الجهاز الهضمي.

أسباب تساقط الشعر

تساقط الشعر، قد يعود إلى نقص الفيتامينات والعناصر في الجسم، وتغير الهرمونات، واختلال النظام الغذائي، وأمراض الغدد، وأشارت الخبيرة في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا»، إلى أن الشخص يتساقط منه حوالي 40-100 شعرة في اليوم، لأنه يتم تحديث شعر الرأس، ومع ذلك يعاني 75% من النساء و50% من الرجال من مشكلة تساقط الشعر المستمر.

علاج شدة تساقط الشعر

أضافت «فيليوفا»، عدة أسباب أخرى لتساقط الشعر، منها:

- ينتج تساقط الشعر عن ثنائي الهيدروتستوستيرون، الذي يؤثر سلبًا في حالة الشعر.

- يصبح الشعر أرق وأضعف، وفي النهاية يتساقط في مناطق معينة، وبسبب الثعلبة.

- قلة جودة الشعر.

- اضطراب عملية النظام الغذائي في الجسم، فإن الشعر هو أول ما يتأثر بها، من خلال أن يتقصف ويتكسر ويسقط.

- يحدث هذا غالبا بالترافق مع أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم والالتهابات المزمنة وأمراض الجهاز الهضمي.

علاج تساقط الشعر

نوهت أخصائية الجلدية، إلى أنه من الضروري إجراء تحليل لتحديد مستوى هرمونات الغدة الدرقية، وهرمون تحفيز الغدة الدرقية، وبعد ذلك تحديد مستوى فيتامينات مجموعة B وD وPP، وقد يكون تساقط الشعر ناجمًا عن فقر الدم، أي يجب تحديد مستوى الحديد في الدم، ما يسمح بتشخيص الأمراض وعلاجها في الوقت المناسب، وبالتالي حماية صحة الشعر وجماله.

نصائح لحماية الشعر من التساقط

للتغلب على هذه الأزمة، قدم موقع «مايو كلينك الطبي» ، مجموعة من الحلول الفعالة، التي تساهم على علاج تساقط الشعر، كالتالي:

- تحاليل الدم إذ تساعد على الكشف عن الحالات الطبية، التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

- الاعتماد على حمية غذائية متوازنة.

- البحث عن الأطعمة المليئة بالفيتامينات والدهون الصحية، وكذلك الخضروات الورقية لحصولها على عديد من الألياف الغذائية المهمة لصحة الشعر.

- المساعدة على منع تساقط الشعر بسبب شده وربطه بإحكام، فقط جربي تركه منسدلًا خلال النوم، والبحث عن تسريحات سهلة تسمح بانسيابه عند الخروج من المنزل.

- الحصول على قسط كاف، من النوم احصلي على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات، من النوم خلال اليوم.

- الحصول على كثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية، في نظامك الغذائي، لأنها تساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل فعال.