تحذير من تحميل الأطفال مسؤولية رعاية أخواتهم الأصغر: دورهم يقتصر على 4 أعمال

القاهرة - سمر حسين - ماما

«هناك حد أقصى لتحمل المسؤولية عند الأطفال»، جملة افتتحت بها الدكتورة سارة الشقنقيري، استشاري الطب النفسي، حديثها عن دور الأسرة في الرعاية والحماية، مؤكدة أنه دور أصيل للأهل وليس الأبناء، لذا من الضروري عدم تحميل الأبناء مسؤولية حماية أو رعاية أخوتهم الأصغر سنا.

مسؤولية الأطفال تقف عند الأعمال الصغيرة

أضافت استشاري الطب النفسي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المعروض على شاشة قناة «TeN»، أن المسؤولية عند الأطفال، تتلخص في الأعمال الصغيرة، وبعض الأعمال التي تناسب مع أعمارهم، والتي تقتصر على ترتيب الطفل لغرفته، أو مساعدة الأم في شراء المستلزمات اليومية، أو المشاركة في بعض الأعمال المنزلية الخفيفة.

عدم إقحام الأطفال في المشكلات الأسرية

أكدت الدكتورة سارة الشقنقيري، في لقائها مع الإعلاميتين ياسمين سيف وسلمى عادل، أنه لا يجب إدخال الأطفال في المشكلات الأسرية بين الأم والأب، خاصة أن تلك المشكلات قد تكون سببا في كثير من الأزمات النفسية، وقد تؤثر على قدرة الشخص على تكوين أسرة في المستقبل.