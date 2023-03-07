معلومات عن شيرين الطحان بعد أزمتها الصحية.. زوجة «الحناوي» في «رمضان كريم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان، في العناية المركزة، ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب»، منشور كتبته الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تُعلن من خلاله تعرض صديقتها، لأزمة صحية استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وكشفت إحدى الصديقات المقربات من شيرين الطحان، لـ«الوطن»، أن الفنانة حالتها الصحية صعبة، ما اسلتزم دخولها المستشفى، مطالبة محبيها بالدعاء لها، لتجاوز تلك المحنة الصعبة.

من هي شيرين الطحان؟

يُقدم «هن» خلال السطور التالية، معلومات عن شيرين الطحان، بعد دخولها العناية المركزة.

- ممثلة مصرية، ولدت عام 1976، وتخرجت في كلية التجارة.

- عملت كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات.

- شاركت في فيلم «45 يوم»، مع الفنان أحمد الفيشاوي.

- عملت في عدة مسلسلات، منها «رقم مجهول»، و«اسم مؤقت»، و«السبع وصايا».

- شاركت في الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم»، في دور «هند»، زوجة «المعلم الحناوي» صاحب القهوة، عام 2017، وحققت نجاحا كبيرا في العمل -آنذاك-.

- خلال استضافتها في برنامج «عيش صباحك»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، قالت إنها كانت تحلم بأن تصبح مصممة أزياء، ثم اتجهت إلى العمل كمذيعة، وكان لديها خبرة كبيرة في عالم الموضة والأزياء، ما أهلها لدخول الوسط الفني.

دورها في مسلسل «رمضان كريم»

- تحدثت شيرين الطحان، عن دورها الأشهر في مسلسل «رمضان كريم»، وطريقة تحضيرها للدور، إذ قالت: «تعاملت مع الشخصية على أنها شخص طبيعي، يحمل جميع الجوانب السيئة قبل الحسنة»، لافتة إلى أن الجيل الحالي من صناع السينما غير مفهوم الشخصيات الشريرة كليًا، عن المفهوم الذي نشرته السينما في الزمن الماضي.