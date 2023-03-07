الامارات | أغنى رجل في التاريخ لدقيقتين فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح رجل أميركي أثرى رجل في العالم، وربما في التاريخ المسجل، بعد أن ارتكبت خدمة الدفع عبر الإنترنت PayPal خطأً حسابيًا رهيبا معه، ولكن ليتم تصحيح الخطأ بعد دقائق ويفقد الرجل «ثروته المذهلة».

وقام كريس رينولدز البالغ من العمر 56 عامًا بتسجيل الدخول إلى PayPal للتحقق من بياناته عن الشهر السابق. وما لم يكن يتوقعه هو العثور على مبلغ 92 كوادريليون دولار في حسابه، والذي جعله أغنى رجل في التاريخ.

وفي حديثه إلى CNN قال رينولدز مستذكرا تلك اللحظة السريالية أن المبلغ كان مذهلا ولا يقارن بأي شكل من الأشكال بأي مبلغ قد جناه سابقا ولا سيما باستخدام منصة PayPal مشيرا أن أكبر مبلغ جناه كان «أكثر من 1000»دولار بقليل من بعض إطارات BMW القديمة التي كان قام ببيعها على موقع eBay.

وظن رينولدز بادئ الأمر أن في الأمر مزحة أو خدعة. ولكن قبل أن يستوعب الأمر بشكل طبيعي أدركت منصة PayPal خطأها بسرعة، وصححت المشكلة، وأعادت رصيده المصرفي إلى المبلغ الواقعي.

ولاحقا أصدرت المنصة بيانًا تعتذر فيه عن الإزعاج، كما عرضت عليه التبرع لجمعية خيرية من اختياره كامتياز إضافي. وجاء في البيان: «من الواضح أن هذا خطأ ونحن نقدر أن السيد رينولدز فهم أن هذا هو الحال».

وقال بيان لاحق من PayPal: «نعتقد أنه من الملهم أنه قرر استخدام هذا الحدث للتبرع لقضية يؤمن بها.

و كانت مجلة»فيلادلفيا إنكوايرر«هي الوسيلة الإعلامية الذي أعلنت عن ثروات رينولدز المؤقتة حينها.

ويروي رينولدز:لقد كانت مفاجأة كبيرة. وعندما سألوه عما سيفعله بالمال لو كان قادرًا على الاحتفاظ به، أجاب رينولدز بأنه كان"سيسدد الدين الوطني".