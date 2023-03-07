«هانم» تتحدى السرطان بالعلم.. من عاملة نظافة إلى ماجستير المحاسبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تستسلم للظروف ولم ترض بالواقع، ووقفت أمام المرض لتكمل تعلميمها، وتنتقل من موظفة بالخدمات، حاصلة على الشهادة الإعدادية، إلى إدارية حاصلة على تمهيدي الماجستير، بعد هزيمتها لمرض السرطان مرتين.

رحلة هانم محمود عبد الكريم، من كفر الشيخ، 39 عاما، بدأت عام 2001، عندما أنهت دراستها بالحصول على دبلوم الزراعة، واتجهت للبحث عن عمل، غير أنها لم تجد وظيفة بمؤهلها، ما دفعها للقبول بالعمل كموظفة خدمات معاونة «عاملة نظافة» بالشهادة الإعدادية.

الإساءة الدافع لاستكمال تعليمها

قالت هانم، في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، إنها تعرضت للإساءة بمقر عملها من إحدى زميلاتها، ما دفعها لاستكمال تعليمها، والحصول على شهادة أعلى، بحثًا عن وظيفة أفضل، لذا حصلت في البداية على دبلوم الصناعة، بمدرسة كفر الشيخ الفنية، ثم سوت الدرجة في عملها، لتنتقل من خدمات معاونة «عاملة نظافة»، إلى أعمال كتابية، وتنقلت بين إدارات الحسابات وشئون العاملين.

تطلع للحصول على الدكتوراة

أكدت «هانم» أنها لم تكتف بهذه الشهادة، وتطلعت للحصول على الشهادات العليا، بتقديم أوراقها إلى كلية التجارة بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة عام 2017، كاشفة أنه خلال دراستها علمت بإصابتها بمرض السرطان، الذي بدأ بالانتشار في البلعوم والرقبة، لتبدأ رحلة العلاج الكيماوي، حتى أتمت 12 جلسة بمعهد أورام طنطا.

وحصلت على بكالوريوس التجارة، لتلحق بدبلومة أكاديمي في المحاسبة بكفر الشيخ، ثم التحقت بتمهيدي الماجستير، لتصاب بالسرطان مرة أخرى عام 2019، ليكون قرار الأطباء استئصال الثدي وتحت الأبط، ضمن علاج سرطان الثدي، مؤكدة أنها تتطلع لمقاومة الظروف، والحصول على شهادة الدكتوراه.