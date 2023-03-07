الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة داخل الثلاجة.. نوع «الفريزر» يتحكم في المدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى كثير من ربات البيوت، إلى تخزين الطعام، تجنبا لمعاناة التسوق اليومية، لكن هناك 3 شروط يجب مراعاتها عند تخزين الطعام، من أجل الحفاظ على القيمة الغذائية الخاصة به، بحسب الدكتور أحمد دياب، استشاري تغذية علاجية.

ويتطلب تخزين الطعام، في المقام الأول وضع الطعام في علب وأكياس مخصصة للتخزين، وليست من النوع البلاستيكي، كونها تتكون من مواد كيميائية، تتفاعل مع الطعام، نتيجة الالتصاق به فترة طويلة، والشرط الثاني أن تكون تلك الأكياس والعلب محكمة الغلق وخالية من الهواء، من أجل الحفاظ على النهكة والقيمة الغذائية أطول فترة ممكنة.

وأوضح «دياب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن الشرط الثالث، يتمثل في تخزين الطعام باردًا وليس ساخنًا، حتى لا يتكثف بخار الماء في صورة ثلج على الأكل نفسه، وعند تسخينه مرة أخرى يتحول الثلج إلى مياه تخرج معاها الفيتامينات والأملاح المعدنية، بالتالي تفقد قيمتها الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تنطبق على جميع أنواع الأغذية.

الحد الأقصى لتخزين اللحوم والأسماك

أضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه لا يجب وضع الأطعمة الحساسة، مثل اللحوم والفراخ، على أرفف الثلاجة أكثر من يومين أو 3 أيام، بينما إذا كان أسماك، فلا يجب تركها في الثلاجة أكثر من يوم، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لتخزين البيض في الثلاجة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، فكلما زادت مدة تخزين البيض، تزداد الفقاعة الهوائية داخل البيضة على «حساب الصفار والبياض»، وتقل القيمة الغذائية، وبالتالي يتعرض للتلف.

التخزين حسب نوعية المبرد «الفريزر»

أشار «دياب»، إلى أن طريقة تخزين البيض الصحيحة، تتمثل في وضعه بكرتونته على رف الثلاجة، وليس في باب الثلاجة، لأن كثرة فتح وغلق الباب يعرضه للتلف والفساد، متابعًا بأن هناك عدة أنواع من المبردات «الديب فريزر»، تختلف مدة التخزين فيها، فمثلا: «الحد الأقصى لتخزين الطعام داخل الفريزر، الذي يُكتب عليه -12، 90 يوما، أما في حالة -18 يكون الحد الأقصى داخل الفريرز 6 شهور، بينما يمكن تخزين الطعام لمدة 9 شهور في نوعية الفريزر -21».