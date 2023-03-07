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الامارات | تناول خل التفاح على معدة فارغة يحرق الدهون.. ما صحة هذا الاعتقاد؟

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تناول خل التفاح على معدة فارغة يحرق الدهون.. ما صحة هذا الاعتقاد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد كثيرون أن تناول خل التفاح على معدة فارغة أو قبل الوجبات يساعد على حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن.. فما مدى صحة هذا الاعتقاد الشائع؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مجلس الصحة لدول أن الأدلة، التي تدعم هذا الاعتقاد، قليلة جداً.

وعلى الجانب الآخر، هناك أدلة كثيرة تثبت أن تناول كميات كبيرة من خل التفاح له تأثير سلبي؛ نظراً لأن الخل مادة شديدة الحمضية تسبب الغثيان وتهيج الحلق والتهاب المعدة، كما أنه يتسبب في تقليل عنصر البوتاسيوم في الجسم، والذي بدوره يؤدي إلى تفاعل سلبي مع بعض الأدوية مثل الأنسولين ومدرات البول.

وأكد المجلس أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع المواظبة على ممارسة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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