معجزة طبية تنقذ مريم وجنينها بعد استئصال ورم ليفي من الرحم.. والأم تكشف تفاصيل مؤثرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

معاناة شديدة عاشتها سيدة من محافظة الإسكندرية خلال فترة الحمل، إذ كانت تعاني من ضيق بالتنفس واحتباس بولي وآلام حادة، بسبب وجود ورم ليفي كبير على الرحم، تسبب في الضغط على الحجاب الحاجز والكلى والجنين، وبعد معاناة صحية مع الحمل، كُتب لها ولطفلها النجاة في عملية دقيقة أشبه بالمعجزة.

استئصال ورم 9 كيلو من رحم سيدة

«الدكتور أنقذ حياتي والبيبى ده أول فرحتي»، أولى كلمات السيدة مريم منير، التي خضعت للجراجة لمدة 3 ساعات، وتمكن الدكتور حسن سالم، استشارى النساء والتوليد والأورام، وفريقه المكون من الدكتورة نهله فراويلة أخصائية النساء والتوليد، والدكتور عمرو حلمى أستاذ التخدير، والدكتور حاتم وفا أستاذ التخدير، من عودة الأمل إلى المريضة، من استئصال الورم من رحم السيدة مع الحفاظ على حياة الجنين والأم.

وكتبت السيدة التي عادت للحياة من جديد بعد استئصال ورم ليفي في الرحم، عبر صفحة الدكتور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «فرّح عيلتي وطمنا، أنا والله لو فضلت عمري كله أشكره مش هوفيه حقه، أنا كنت حموت فعليا، وكنت عند دكتور كبير وله اسم ومقدرش ينقذني، بالعكس كان سايبني أموت قبل ما أعرف دكتور حسن، وأول زيارة لدكتور حسن صارحني أن حالتي خطيرة وساعدني وأنقذ حياتنا، ده إنسان قبل ما يكون دكتور، يارب يراعيك ويحفظك ويعلي من شأنك كمان على قدر أمانتك على أرواحنا، مهما اكتب مش حعرف أوفيك حقك والله الف شكر يا دكتور، ياارب ينور حياتك زي ما نورت حياتي من جديد».

وكانت السيدة حامل في الشهر السادس، وتسبب الورم الليفي في إلتواء قدم الجنين، نظرًا لكبر حجم الورم الذي يزن 9 كيلو وإختراقه للرحم، بحسب ما رواه الدكتور حسن سالم في تصريحات لـ«هن».

استئصال الورم الليفي

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الدكتور حسن باستئصال ورم من رحم سيدة مع الحفاظ على جنينها، الأمر الذي جعل السعادة والفرحة تسيطر عليه وعلى فريقه الطبي، لأنه نجح في إنقاذ الأم والجنين معا، «العملية دي أول مرة تتعمل في مصر، لأن الست كانت حامل في الشهر السادس، والحمد لله قدرنا ننقذها هى وطفلها».